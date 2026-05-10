Hue define cuatro zonas turísticas para un crecimiento sostenible

Hue, Vietnam (VNA) – La antigua capital de Hue está redefiniendo su panorama turístico mediante la planificación de cuatro zonas distintivas, con el objetivo de construir un ecosistema diverso de experiencias basado en la identidad local y el desarrollo sostenible.



La iniciativa sigue a la emisión del Plan No. 188/KH-UBND para el período 2026–27, firmado recientemente por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Tran Huu Thuy Giang.



El plan establece medidas concretas para promover el ecoturismo y el turismo comunitario, alineados con un enfoque ecológico y sostenible estrechamente vinculado a las comunidades locales.



Según el plan, la ciudad central establecerá cuatro clústeres turísticos basados en espacios característicos: áreas ribereñas y periurbanas, zonas lagunares y costeras, ecosistemas montañosos y forestales, y paisajes agrícolas y rurales.



Se espera que esta zonificación optimice los recursos turísticos, al tiempo que cree productos distintivos y mejore la competitividad.



En concreto, la zona Patrimonio – Río Huong – aldeas artesanales y casas jardín destacará los valores culturales tradicionales combinados con paisajes urbanos. El área de la laguna Tam Giang y la costa se centrará en la cultura y los medios de vida de las aldeas pesqueras.



Las zonas montañosas aprovecharán los arroyos naturales, cascadas y la cultura indígena, mientras que las zonas agrícolas se enfocarán en experiencias rurales y productos OCOP (Una comuna, un producto).



Al mismo tiempo, la ciudad planea revisar y seleccionar entre 10 y 12 comunas y barrios con gran potencial para implementar el proyecto durante 2026-27.



El objetivo es desarrollar y poner en funcionamiento entre ocho y diez modelos piloto que cumplan criterios de infraestructura, estándares ambientales, seguridad y capacidad de recepción de visitantes.



Una característica destacada del plan es el énfasis en construir “historias de producto”, consideradas cada vez más importantes para aumentar el valor turístico.



El contenido interpretativo en los destinos será estandarizado para ayudar a los visitantes a comprender mejor la cultura local, la historia y la vida comunitaria.



Paralelamente, la ciudad busca capacitar y mejorar las habilidades de aproximadamente el 50% de los hogares directamente involucrados en actividades turísticas. Se espera que la mejora de la calidad del servicio y de las habilidades de hospitalidad no solo eleve la experiencia de los visitantes, sino también la conciencia pública sobre la protección ambiental y las prácticas de turismo sostenible.



Hasta finales del primer trimestre de 2026, Hue contaba con 887 establecimientos de alojamiento, con 14.075 habitaciones y 22.644 camas.



Los hoteles representan el 22,4% del total de establecimientos, pero concentran el 60,5% de las habitaciones. Destaca especialmente el segmento de tres a cinco estrellas, con 24 establecimientos y 3.430 habitaciones, lo que representa el 91,4% de las habitaciones de la categoría hotelera clasificada por estrellas.



El sector de viajes también ha seguido expandiéndose, con 91 empresas en operación, incluidas 65 operadoras turísticas internacionales, 19 empresas nacionales y siete oficinas y agencias de viajes. Esto proporciona una base sólida para la expansión del mercado, la diversificación de productos y una mayor conectividad de los circuitos turísticos./.



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