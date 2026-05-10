Vietnam exhibe cultura y gastronomía en Festival de Amistad de Seúl 2026

Seúl (VNA) – La Embajada de Vietnam en Corea del Sur participó en el Festival de la Amistad de Seúl 2026 con un pabellón que presentó la cultura, gastronomía y turismo vietnamitas, atrayendo a un gran número de visitantes coreanos, extranjeros y miembros de la comunidad vietnamita en este país.



El festival de dos días, que concluyó el 10 de mayo en el Dongdaemun Design Plaza, contó con la participación de embajadas y centros culturales de 73 países. Este evento anual de intercambio cultural internacional, lanzado en 1996 para conmemorar el Día de los Ciudadanos de Seúl, se ha convertido en uno de los festivales multiculturales más representativos de la ciudad.



Según el Gobierno Metropolitano de Seúl, la edición de este año incluyó decenas de pabellones culturales y gastronómicos internacionales, junto con diversas actividades interactivas como espectáculos artísticos, intercambios culturales, juegos tradicionales y experiencias con trajes típicos.



El pabellón vietnamita destacó por un espacio lleno de identidad nacional, con exhibiciones de artesanía tradicional, imágenes de paisajes emblemáticos y sitios del patrimonio cultural, así como logros en el desarrollo socioeconómico del país.



En particular, la zona gastronómica vietnamita, con platos tradicionales como el bun cha (fideos de arroz con cerdo a la parrilla y hierbas frescas), el banh mi (baguette vietnamita) y el café con leche helado, dejó una fuerte impresión en los visitantes internacionales y residentes surcoreanos.



Muchos asistentes expresaron su aprecio por la cocina vietnamita y su deseo de visitar Vietnam en el futuro.



El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, señaló que la participación en el Festival de la Amistad de Seúl 2026 fue una oportunidad significativa para fortalecer los lazos entre los pueblos y presentar la tierra, el pueblo y la cultura de Vietnam al público internacional.



Según el embajador, el pabellón vietnamita no solo contribuyó a promover la cultura, el turismo y la gastronomía del país, sino que también difundió valores positivos del pueblo vietnamita, reforzando así la base social y la amistad que sustentan la cada vez más sustancial y efectiva Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



Por su parte, Park Chang-gu, vicealcalde de Seúl para asuntos políticos, afirmó que tras 30 años de desarrollo, el festival se ha convertido en una plataforma representativa que conecta a Seúl con la comunidad internacional y promueve el entendimiento mutuo entre naciones.



El embajador de Brunéi en Corea del Sur, Nuriyah Pengeran Haji Yusov, en representación del cuerpo diplomático, describió el festival como un foro importante para fomentar la amistad, el entendimiento mutuo y los intercambios culturales entre Seúl y la comunidad internacional.



Además de las actividades de la embajada, el proyecto VietTown también llamó la atención al promover productos y cultura vietnamita en el mercado coreano, con el objetivo de crear un ecosistema profesional que permita una presencia sostenible de los bienes vietnamitas en Corea mediante la combinación de promoción de productos y experiencias culturales./.



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