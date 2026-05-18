Sociedad

Gobierno de Vietnam promulga decreto sobre asistencia judicial en materia civil

El Gobierno de Vietnam emitió un decreto que establece disposiciones detalladas y medidas de implementación de la Ley de Asistencia Judicial Mutua en Materia Civil, aclarando procedimientos, costos y responsabilidades de las autoridades involucradas.

Sede del Ministerio de Justicia en Hanoi (Imagen ilustrativa: vietnamnet.vn)
Sede del Ministerio de Justicia en Hanoi (Imagen ilustrativa: vietnamnet.vn)

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam emitió un decreto que establece disposiciones detalladas y medidas de implementación de la Ley de Asistencia Judicial Mutua en Materia Civil, aclarando procedimientos, costos y responsabilidades de las autoridades involucradas.

El decreto consta de cinco capítulos y 24 artículos, ofreciendo directrices precisas sobre los expedientes, el procedimiento y la tramitación de la asistencia judicial civil, así como sobre las medidas de gestión estatal en este ámbito.

Su ámbito de aplicación abarca a organismos, organizaciones y personas, tanto vietnamitas como extranjeras, vinculadas a actividades de asistencia judicial entre Vietnam y otros países.

En cuanto a los costos, los sujetos obligados incluyen a las partes implicadas en solicitudes de notificación de documentos o recolección de pruebas, así como a los organismos, organizaciones o personas que soliciten la ejecución de sentencias o decisiones que generen asistencia judicial internacional. Los gastos generados dentro del país se pagarán directamente a la unidad prestadora del servicio.

Respecto a los costos cobrados por autoridades extranjeras, si se determinan previamente, deberán ser abonados por los sujetos obligados conforme a la normativa; si no se han definido al momento de preparar el expediente, se deberá realizar un depósito provisional de 3 millones de VND (115 dólares) en la autoridad provincial de ejecución civil para cubrir el pago y la transferencia internacional.

Los expedientes de solicitud de asistencia judicial civil deben contener todos los documentos requeridos en la cantidad establecida, contar con traducciones válidas y estar compuestos por los documentos originales o copias certificadas. Cada expediente se tramitará por separado según la parte involucrada, la dirección y el alcance de la solicitud.

El Ministerio de Justicia, dentro de los 20 días posteriores a la recepción del expediente, verificará su validez y procederá a su gestión. En caso de que el expediente sea válido, el Ministerio lo remitirá a la autoridad competente del país extranjero correspondiente según los tratados internacionales aplicables, o lo enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para su tramitación por vía diplomática. Si el expediente resulta incompleto o inválido, se solicitará su complementación, corrección o se devolverá indicando claramente los motivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero tienen la responsabilidad de recibir, registrar y remitir los expedientes al país destinatario dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.

El decreto entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026./.

VNA
#Vietnam #Ley de Asistencia Judicial Mutua en Materia Civil
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