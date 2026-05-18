Gobierno de Vietnam promulga decreto sobre asistencia judicial en materia civil

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam emitió un decreto que establece disposiciones detalladas y medidas de implementación de la Ley de Asistencia Judicial Mutua en Materia Civil, aclarando procedimientos, costos y responsabilidades de las autoridades involucradas.
El decreto consta de cinco capítulos y 24 artículos, ofreciendo directrices precisas sobre los expedientes, el procedimiento y la tramitación de la asistencia judicial civil, así como sobre las medidas de gestión estatal en este ámbito.
Su ámbito de aplicación abarca a organismos, organizaciones y personas, tanto vietnamitas como extranjeras, vinculadas a actividades de asistencia judicial entre Vietnam y otros países.
En cuanto a los costos, los sujetos obligados incluyen a las partes implicadas en solicitudes de notificación de documentos o recolección de pruebas, así como a los organismos, organizaciones o personas que soliciten la ejecución de sentencias o decisiones que generen asistencia judicial internacional. Los gastos generados dentro del país se pagarán directamente a la unidad prestadora del servicio.
Respecto a los costos cobrados por autoridades extranjeras, si se determinan previamente, deberán ser abonados por los sujetos obligados conforme a la normativa; si no se han definido al momento de preparar el expediente, se deberá realizar un depósito provisional de 3 millones de VND (115 dólares) en la autoridad provincial de ejecución civil para cubrir el pago y la transferencia internacional.
Los expedientes de solicitud de asistencia judicial civil deben contener todos los documentos requeridos en la cantidad establecida, contar con traducciones válidas y estar compuestos por los documentos originales o copias certificadas. Cada expediente se tramitará por separado según la parte involucrada, la dirección y el alcance de la solicitud.
El Ministerio de Justicia, dentro de los 20 días posteriores a la recepción del expediente, verificará su validez y procederá a su gestión. En caso de que el expediente sea válido, el Ministerio lo remitirá a la autoridad competente del país extranjero correspondiente según los tratados internacionales aplicables, o lo enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para su tramitación por vía diplomática. Si el expediente resulta incompleto o inválido, se solicitará su complementación, corrección o se devolverá indicando claramente los motivos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero tienen la responsabilidad de recibir, registrar y remitir los expedientes al país destinatario dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.
El decreto entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026./.
Establecen Portal Electrónico del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil de Vietnam
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, quien también es el presidente del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, firmó el 3 de noviembre una decisión para crear el Portal Electrónico de ese organismo.