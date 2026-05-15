Vietnam entrega a 33 infractores de la ley a China

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Las fuerzas fronterizas y policiales de la provincia vietnamita de Quang Ninh entregaron hoy a las autoridades de China a 33 ciudadanos chinos que habían violado la ley vietnamita.

​Anteriormente, las agencias competentes llevaron a cabo los procedimientos de verificación y prepararon los expedientes legales conforme a las regulaciones vigentes. Las unidades profesionales del Departamento de Seguridad Pública de Quang Ninh también completaron todos los trámites necesarios para la transferencia de acuerdo con los requisitos legales.

​Las investigaciones determinaron que estas personas habían infringido las leyes vietnamitas relacionadas con la entrada ilegal y la residencia ilegal en Vietnam. La entrega se realizó de manera segura y en cumplimiento de la legislación vietnamita y las prácticas internacionales.

​La policía provincial instó a las organizaciones y a los ciudadanos de la localidad a cumplir estrictamente las normativas sobre los procedimientos migratorios, y a no ayudar, intermediar, albergar ni emplear a ciudadanos extranjeros sin documentación válida.

​Las autoridades subrayaron que cualquier acto relacionado con la organización, facilitación o asistencia para la entrada y salida ilegal, así como el empleo ilegal de trabajadores extranjeros, será tratado estrictamente conforme a la ley./.

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