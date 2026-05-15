Vietnam entrega a 33 infractores de la ley a China

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Las fuerzas fronterizas y policiales de la provincia vietnamita de Quang Ninh entregaron hoy a las autoridades de China a 33 ciudadanos chinos que habían violado la ley vietnamita.
Anteriormente, las agencias competentes llevaron a cabo los procedimientos de verificación y prepararon los expedientes legales conforme a las regulaciones vigentes. Las unidades profesionales del Departamento de Seguridad Pública de Quang Ninh también completaron todos los trámites necesarios para la transferencia de acuerdo con los requisitos legales.
Las investigaciones determinaron que estas personas habían infringido las leyes vietnamitas relacionadas con la entrada ilegal y la residencia ilegal en Vietnam. La entrega se realizó de manera segura y en cumplimiento de la legislación vietnamita y las prácticas internacionales.
La policía provincial instó a las organizaciones y a los ciudadanos de la localidad a cumplir estrictamente las normativas sobre los procedimientos migratorios, y a no ayudar, intermediar, albergar ni emplear a ciudadanos extranjeros sin documentación válida.
Las autoridades subrayaron que cualquier acto relacionado con la organización, facilitación o asistencia para la entrada y salida ilegal, así como el empleo ilegal de trabajadores extranjeros, será tratado estrictamente conforme a la ley./.