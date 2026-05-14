Hanoi acelera la transformación hacia un transporte urbano más verde

Hanoi (VNA) - Hanoi intensifica sus inversiones en infraestructura de transporte verde con la expansión de la red de autobuses eléctricos, la construcción de estaciones de carga y nuevos estacionamientos, como parte de su estrategia para impulsar el uso de vehículos limpios y reducir la contaminación ambiental en la capital vietnamita.



El rápido crecimiento del número de vehículos particulares, sumado a la alta densidad poblacional y al acelerado proceso de urbanización, ha convertido la congestión vial y la contaminación del aire en desafíos cada vez más urgentes para la ciudad. Las emisiones generadas por el transporte figuran entre las principales fuentes de contaminación atmosférica, afectando tanto la salud pública como la calidad de vida de los habitantes.



Frente a este escenario, las autoridades dela capital vietnamita han puesto en marcha diversas medidas orientadas a promover una movilidad más sostenible, entre ellas la ampliación de los autobuses eléctricos, el fortalecimiento del transporte público, el estudio de zonas de bajas emisiones y la elaboración de políticas destinadas a limitar los vehículos que funcionan con combustibles fósiles en el centro urbano.



De acuerdo con el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, desde el pasado 30 de abril comenzaron a operar 52 nuevos autobuses eléctricos en cuatro rutas de la ciudad, elevando a 797 el número total de vehículos impulsados por electricidad y energías limpias, equivalentes al 40,9% de la flota subsidiada.



Para mayo de 2026, la capital prevé incorporar otras 59 unidades eléctricas en nuevas líneas, con lo que el total ascenderá a 856 vehículos, superando el cronograma de transición previsto por las autoridades.



La Corporación de Transporte de Hanoi (Transerco) considera 2026 como un año clave para acelerar tanto la transición ecológica como la transformación digital del transporte público. Además de reemplazar progresivamente los autobuses diésel por unidades eléctricas, la empresa está reforzando la inversión en depósitos, estaciones de carga y soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para optimizar la gestión operativa y mejorar la atención a los pasajeros.



Aunque la percepción ciudadana sobre los vehículos ecológicos evoluciona de manera positiva, el proceso de transición aún enfrenta importantes limitaciones debido al rezago de la infraestructura técnica frente al crecimiento del parque de vehículos eléctricos. La falta de estaciones de carga en zonas residenciales, edificios antiguos y áreas céntricas densamente pobladas continúa siendo uno de los principales obstáculos para los usuarios.



Con el propósito de respaldar esta transformación, el Departamento de Construcción de Hanoi impulsa proyectos de estacionamientos subterráneos en áreas urbanas para el período 2026-2030, además de habilitar espacios de aparcamiento en los accesos a las futuras zonas de bajas emisiones, con el fin de incentivar el uso del transporte público hacia el centro de la ciudad.



Paralelamente, el Departamento municipal de Industria y Comercio trabaja junto con otras entidades en la ampliación de la red de estaciones de carga y en la modernización del sistema eléctrico, con miras a garantizar el suministro energético necesario para la creciente demanda de vehículos eléctricos.



La ciudad también elabora mecanismos de apoyo para ciudadanos y empresas que adopten medios de transporte ecológicos, incluidos incentivos financieros para motocicletas eléctricas y programas de respaldo a la conversión de autobuses diésel en unidades eléctricas.



Especialistas consideran que el desarrollo del transporte verde no se limita únicamente a sustituir vehículos de combustión, sino que exige la construcción de un ecosistema integral que combine infraestructura moderna, energía limpia y un sistema de transporte público eficiente. Esta estrategia es vista como un paso decisivo para que Hanoi avance hacia un modelo urbano más sostenible, moderno y respetuoso con el medio ambiente./.

VNA