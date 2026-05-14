Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh aplica tecnología en gestión de aceras

El barrio de An Dong en Ciudad Ho Chi Minh lanzará a partir del 15 de mayo una aplicación para gestionar permisos y tarifas del uso temporal de aceras y calles.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)
Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A partir del 15 de mayo, el barrio de An Dong en Ciudad Ho Chi Minh pondrá en marcha la aplicación "Licencias para arcén de calles y aceras", destinada a mejorar la gestión, el registro y el cobro de tarifas por el uso temporal de esas partes de la vía pública.


Se trata de la primera localidad de Ciudad Ho Chi Minh que entrega permisos al respecto tras la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles.

La iniciativa fue registrada por el Departamento de Economía, Infraestructura y Desarrollo Urbano de An Dong y se aplicó de manera piloto desde mediados de abril de 2026.

El software está diseñado para digitalizar todo el proceso, adaptándose a las necesidades prácticas. El cual puede automatizar hasta el 90% de la carga de trabajo, desde la recepción de datos, el cálculo de la superficie y la determinación de las tarifas, hasta la redacción de documentos. Esto no solo resuelve el problema de la escasez de personal, sino que también reduce los errores manuales y previene la corrupción.

Además, es compatible con todos los sistemas operativos y está diseñado con dos módulos principales: la gestión de las tarifas de estacionamiento para los coches en la calle y la concesión de permisos temporales para el uso del arcén de las calles y aceras para otros fines.

La aplicación también clasifica los documentos según la autoridad establecida. Los archivos que correspondan al Comité Popular del barrio se procesarán directamente en el sistema, mientras que los que superen dicha autoridad, el software generará automáticamente un documento que se remitirá al organismo concerniente.

El Comité Popular de An Dong también implementa desde marzo de 2026 el software "Apoyo a la confirmación de impuestos no agrícolas" para simplificar los procedimientos administrativos, reducir la presión sobre los funcionarios y ahorrar tiempo a los ciudadanos./.

VNA
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