Frente de la Patria de Vietnam reafirma su papel en el bienestar social

​Hanoi (VNA) – El XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) para el período 2026-2031, continuó hoy su programa con ponencias de representantes del FPV de provincias y ciudades, así como de organizaciones políticas y sociales.

​Los ponentes afirmaron que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y la eficaz gestión del Estado, el FPV y sus organizaciones miembros continuarán desempeñando un papel activo y responsable junto con todo el pueblo para alcanzar el objetivo de construir un país próspero, civilizado y feliz.

Y Giang Gry Nie Knong, presidente del Comité del FPV de la provincia central de Dak Lak, informó que tras la reorganización administrativa de 2025, la localidad se formó por la fusión de Dak Lak y Phu Yen, con más de 18.000 km² de extensión y casi 3,5 millones de habitantes, diversa en etnias, geografía y potencial de desarrollo.

“Los límites administrativos pueden cambiar, pero la unidad del pueblo debe mantenerse. La fe, las aspiraciones y el espíritu de solidaridad son la base más firme para un desarrollo sostenible. El FPV es el lugar donde la población deposita su confianza y sirve de puente entre el Partido, el Estado y la ciudadanía. La política de ‘no dejar a nadie atrás’ se ha convertido en acción concreta”, enfatizó.

Y Giang Gry Nie Knong, presidente del Comité del FPV de la provincia central de Dak Lak (Fuente: VNA)

Destacó que el FPV juega un papel cada vez más visible en la supervisión y la crítica social, con miles de actividades de control, aportes a borradores de políticas y un impulso notable de movimientos de desarrollo rural y urbano.

Más del 75% de las comunas de la provincia han alcanzado estándares de nueva ruralidad, y se han creado numerosas organizaciones comunitarias de tecnología digital.

​Propuso consolidar la unidad nacional, cuidar la vida de la población, reducir la pobreza de manera sostenible, promover la democracia, fortalecer la supervisión social y acelerar la transformación digital, ecológica y económica a nivel local, preservando la identidad cultural de los pueblos.

El venerable Thich Thanh Nhieu, miembro del Comité Ejecutivo del FPV, recalcó el papel de la Sangha Budista deVietnam (VBS) en la difusión de valores, movilización de la población y consolidación de la unidad nacional.​

El venerable Thich Thanh Nhieu, miembro del Comité Ejecutivo del FPV (Fuente: VNA)

Actualmente, la VBS cuenta con cerca de 60.000 monjes y 60 millones de fieles, con 19.544 lugares de culto. Entre 2021 y 2025, organizó 3.680 cursos y ceremonias con 4,2 millones de participantes, implementó proyectos de bienestar social por valor de 4,85 billones de VND (186 millones de USD), además de construir 2.347 viviendas sociales y desarrollar un sistema educativo y de apoyo comunitario integral.

Solicitó establecer una cooperación estratégica entre el Estado, el FPV y las religiones, expandir la cooperación internacional, organizar eventos budistas y culturales de gran escala, consolidando a Vietnam como centro budista regional y mundial, y continuar siendo un pilar espiritual sólido para la unidad nacional durante el mandato 2026-2031./.​