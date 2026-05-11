Sociedad

Anuncian 10 finalistas de la 7.ª edición de premios artísticos infantiles "El Grillo" 2026

Los Premios De Men 2026 revelaron sus 10 finalistas, con obras infantiles de literatura, animación, música y cómic.

La serie animada Wolfoo y su ecosistema creativo se ubicaron entre los 10 mejores de la séptima edición de los premios artísticos "De Men" (El Grillo) dedicados a la infiancia 2026. (Foto: Comité Organizador)
La serie animada Wolfoo y su ecosistema creativo se ubicaron entre los 10 mejores de la séptima edición de los premios artísticos "De Men" (El Grillo) dedicados a la infiancia 2026. (Foto: Comité Organizador)

Hanoi, (VNA) – El comité organizador de la séptima edición de los premios artísticos "De Men" (El Grillo) dedicados a la infiancia 2026 dio a conocer hoy la lista de los 10 finalistas de la presente edición.

La selección reúne una variada gama de propuestas creativas, entre ellas tres colecciones de cuentos, dos series de arte, dos cómics, un poemario, una producción musical y una serie de animación, todas acompañadas de un ecosistema creativo. Destaca además la presencia de cuatro creadores infantiles entre los finalistas.

Organizados anualmente desde 2020 por el periódico The thao và Van hoa (Deportes y Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias, los premios distinguen obras literarias y artísticas sobresalientes, tanto creadas por niños como destinadas al público infantil. Entre los reconocimientos figuran el máximo galardón, "el Caballero Grillo", y varios premios de "Aspiraciones del Grillo".

La séptima edición, lanzada el pasado 26 de marzo, evaluó 146 obras infantiles destacadas creadas o concluidas entre el 1 de enero de 2025 y el 25 de abril de 2026. Las candidaturas fueron presentadas directamente por sus autores o propuestas por una red de escritores, poetas, artistas, editores y colaboradores estrechamente vinculados al periódico y activos en el ámbito de la literatura y el arte infantil contemporáneo.

La lista de finalistas de este año refleja el propósito del certamen de ampliar su alcance, en línea con la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político y la Directiva n.º 04 de la Secretaría, con énfasis en las industrias culturales, los ecosistemas creativos y los productos culturales contemporáneos con capacidad de generar un amplio impacto social.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la mayor diversidad de formatos creativos presentes entre los finalistas, que abarcan prosa, poesía, pintura, cómic, teatro musical, animación y modelos creativos multiplataforma. Obras como “Phep mau của Kurt” (El milagro de Kurt) y la franquicia de animación Wolfoo evidencian el creciente interés por producciones con potencial para convertirse en productos viables dentro de la industria cultural.

También resalta la fuerte participación de jóvenes creadores. Cuatro autores y artistas infantiles lograron entrar en el Top 10 este año, lo que representa un notable incremento respecto a ediciones anteriores.

Desde su creación, los Premios De Men han buscado abarcar un amplio abanico de disciplinas creativas, desde la literatura y las artes hasta el entretenimiento y las plataformas digitales. Más allá de reconocer los logros creativos, el certamen aspira a contribuir al desarrollo de un ecosistema cultural y artístico dinámico para la infancia vietnamita en la era digital, al tiempo que fomenta la lectura y apoya el crecimiento de las industrias culturales del país.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 22 de mayo en Hanoi./.

VNA
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