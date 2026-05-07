Ciudad Ho Chi Minh conmemora Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) celebró un encuentro con motivo del 81.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética (9 de mayo de 1945 - 2026), en un acto destinado a fortalecer la solidaridad y la amistad entre los pueblos de la ciudad vietnamita y Rusia.​

Durante la ceremonia, Hoang Minh Nhan, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia en Ciudad Ho Chi Minh, subrayó el profundo significado histórico de la victoria soviética, destacando su impacto en los movimientos de liberación nacional en todo el mundo.

Según señaló, este triunfo contribuyó al colapso del sistema colonial y creó condiciones favorables para la Revolución de Agosto en Vietnam, así como para las posteriores victorias de Dien Bien Phu y la Gran Victoria de la Primavera de 1975, que condujo a la reunificación nacional.

El dirigente destacó que, aunque la Segunda Guerra Mundial pertenece al pasado, sus lecciones históricas y valores siguen siendo relevantes en el contexto actual. En este sentido, abogó por reforzar la educación tradicional, fomentar el patriotismo y promover el orgullo nacional entre las generaciones jóvenes.

​Asimismo, expresó su agradecimiento a los pueblos de la antigua Unión Soviética y a Rusia por el apoyo brindado a Vietnam en sus etapas más difíciles, y reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos pueblos en favor de la paz y la estabilidad mundial.

​Por su parte, Timur Serozhevich Sadykov, cónsul general de Rusia en Ciudad Ho Chi Minh, agradeció a la organización HUFO por la conmemoración de esta fecha histórica para el pueblo ruso.

Recordó además las palabras del presidente ruso Vladímir Putin, quien calificó el 9 de mayo como una fecha sagrada para Rusia, y resaltó los enormes sacrificios del pueblo soviético en la lucha contra el fascismo. También expresó su reconocimiento a la contribución de los voluntarios vietnamitas en la batalla por la liberación de Moscú./.