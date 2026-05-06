Abrirán juicio contra exministra vietnamita de Salud el 20 de mayo

Hanoi (VNA)- El juicio en primera instancia contra la exministra de Salud, Nguyen Thi Kim Tien, y nueve coacusados tendrá lugar el próximo 20 de mayo, en un caso que involucra presuntas violaciones en la gestión de activos estatales, fraude, apropiación indebida y sobornos en el Ministerio de Salud de Vietnam y unidades relacionadas.



Junto con Kim Tien, otros procesados por el mismo cargo de "violación de las normas sobre la gestión y el uso de bienes estatales, causando pérdidas y despilfarro" incluyen a Nguyen Kim Trung, exsubdirector de la Junta de Gestión de Proyectos Médicos Clave y exsubdirector del Departamento de Equipos y Obras Médicas del Ministerio de Salud; Tran Van Sinh, exsubdirector de la Junta de Gestión de Proyectos de Construcción Médica Especializada del Ministerio de Salud; Dao Xuan Sinh, exdirector de SHT Vietnam Investment, Construction and Consulting JSC; Nguyen Doan Tu, exsubdirector del Departamento de Equipos y Obras Médicas; y a los exsubdirectores del Instituto de Economía de la Construcción del Ministerio de Construcción, Le Van Cu y Hoang Xuan Hiep.



Nguyen Chien Thang, exdirector del Departamento de Administración de Proyectos Médicos Clave, y Nguyen Huu Tuan, exdirector del Departamento de Administración de Proyectos de Construcción Médica Especializada, fueron acusados de "violar las normas sobre la gestión y el uso de bienes estatales, causando pérdidas y despilfarro" y "aceptar sobornos".



Por su parte, Le Thanh Thiem, director de la empresa Sao Nam Song Hong, fue procesado por "apropiación indebida de bienes".



Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, Kim Tien y seis cómplices presuntamente causaron pérdidas superiores a 803 mil millones de VND (30,5 millones de USD) mediante la contratación innecesaria de consultores extranjeros, desembolsos durante períodos de suspensión de proyectos y apoyo financiero indebido a empresas. Las irregularidades están relacionadas con los segundos campus del Hospital Bach Mai y el Hospital Universitario Viet Duc.



Los investigadores indicaron que Kim Tien y su subordinado, Nguyen Chien Thang, crearon condiciones favorables para que ciertos contratistas ganaran licitaciones. Chien Thang está acusado de negociar sobornos equivalentes al 5% de los pagos contractuales antes de impuestos y presuntamente recibió más de 51,7 mil millones de VND (1,99 millones de dólares) en sobornos, sin incluir sumas adicionales por valor de más de 36,7 mil millones de VND (1,41 millones de dólares) vinculadas a empresas afiliadas al ejército.



Tras la jubilación de Thang, Nguyen Huu Tuan habría continuado con esta práctica, recibiendo aproximadamente 7,7 mil millones de VND en sobornos, sin incluir fondos adicionales por valor de 4,5 mil millones de VND procedentes de empresas dependientes del Ministerio de Defensa.



Las autoridades también señalaron que Le Thanh Thiem estafó 2 millones de USD al afirmar que podía influir en los resultados de las inspecciones relacionadas con los dos proyectos hospitalarios. Según la acusación, Kim Tien, como titular del Ministerio, era responsable de dirigir y supervisar todas las actividades del sector salud, incluyendo la planificación financiera, el desarrollo sectorial, la construcción de infraestructura y la gestión de equipos médicos.



Para los proyectos del segundo campus del Hospital Bach Mai y el Hospital Viet Duc, el Ministerio de Salud tenía la tarea de organizar la preparación, evaluación, aprobación e implementación del proyecto, así como coordinar las inspecciones, la supervisión y la evaluación del desempeño.



La fiscalía alega que, en el ejercicio de estas funciones, Kim Tien cometió irregularidades al aprobar planes para seleccionar consultores extranjeros, respaldar propuestas de diseño arquitectónico y firmar la documentación del proyecto.



Estas decisiones permitieron que la Junta Directiva de Proyectos Médicos Clave procediera con la implementación, durante la cual se produjeron las presuntas irregularidades, lo que resultó en retrasos prolongados, el incumplimiento de los objetivos del proyecto y pérdidas para el Estado por valor de 803 mil millones de VND.



Se espera que el juicio dure una semana./.

VNA