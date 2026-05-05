Vietnam será sede del Congreso de Odontología de Asia-Pacífico 2026

Hanoi (VNA) – El 47.º Congreso de Odontología de Asia-Pacífico y el segundo Congreso Científico y Exposición Internacional de Odonto-Maxilofacial de Hanoi (APDC – HAIDEC 2026) tendrán lugar del 12 al 14 de mayo en esta capital. El evento es organizado por la Asociación de Odontología de Vietnam en coordinación con la Federación Dental de Asia-Pacífico (APDF), el Hospital Central de Odonto-Maxilofacial de Hanoi y la Federación Dental Mundial (FDI).



Se trata de la primera vez que el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico se celebra en Vietnam, bajo el lema “Aplicación de los avances científicos en la práctica odontológica”. El evento reunirá a expertos, científicos y odontólogos nacionales e internacionales con el objetivo de intercambiar experiencias y actualizar las nuevas tendencias en el campo Odonto-Maxilofacial.



El programa científico del congreso incluye múltiples actividades relevantes. La preconferencia contará con tres ponencias especializadas sobre implantes dentales, ortodoncia y rehabilitación estética, mientras el programa principal presentará cerca de 80 informes especializados, investigaciones científicas y actualizaciones clínicas a cargo de más de 60 expertos procedentes de casi 20 países y territorios. Asimismo, el foro científico E-Poster dará a conocer 18 estudios destacados realizados por odontólogos de diversos países.



En el marco del evento también se llevará a cabo la Exposición Dental Internacional, con cerca de 400 pabellones de grupos y empresas multinacionales que presentarán equipos, tecnologías y materiales odontológicos de última generación.



Las sesiones de trabajo de la Federación Dental de Asia-Pacífico se celebrarán del 8 al 11 de mayo de 2026, antes del inicio del congreso principal.



Se prevé la participación de más de 5.000 delegados, lo que convertirá al evento en una de las mayores conferencias odontológicas organizadas en Vietnam, contribuyendo al fortalecimiento del intercambio académico, la conexión entre especialistas y la actualización de los avances científicos en el ámbito Odonto-Maxilofacial.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 3,5 mil millones de personas en el mundo padecen enfermedades bucodentales, lo que convierte a estas patologías en el grupo más común de enfermedades no transmisibles. En Vietnam, más del 90% de la población ha sufrido en distintos grados enfermedades dentales.



En los últimos años, la Asociación de Odontología de Vietnam, en coordinación con diversas entidades, ha implementado múltiples actividades en respuesta al Día Mundial de la Salud Bucodental, contribuyendo a elevar la conciencia pública sobre la prevención de enfermedades orales. Estas iniciativas han sido reconocidas por la comunidad odontológica internacional como un modelo eficaz de amplio impacto social.



En 2026, la Asociación de Odontología de Vietnam también ha lanzado una campaña de un mes de duración para el examen, asesoramiento y atención gratuita de la salud bucodental para la comunidad, con la participación de más de 50 centros odontológicos públicos y privados en todo el país, con el objetivo de atender a más de 47.000 niños y ciudadanos./.

VNA