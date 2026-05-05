Provincia de Dong Thap refuerza control de flota pesquera para frenar pesca ilegal

Dong Thap, Vietnam (VNA)- Con una línea costera de 32 kilómetros y una flota de 1.477 embarcaciones, la provincia vietnamita de Dong Thap ha intensificado la aplicación de medidas integrales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), logrando resultados positivos.



Desde 2024 hasta la fecha, no se han registrado casos de barcos locales que operen ilegalmente en aguas extranjeras.



El eje central de la estrategia es fortalecer la gestión de la flota. Actualmente, el 100 % de las embarcaciones están registradas, inspeccionadas y cuentan con licencia, además de tener instalado el sistema de monitoreo de buques (VMS). Las autoridades han reforzado la coordinación interinstitucional para supervisar y sancionar los casos de pérdida de señal en el mar, mediante equipos especializados de control.



A nivel local, diversas comunidades han aplicado medidas estrictas. En el barrio de My Tho, las autoridades publican listas de embarcaciones que no cumplen las condiciones operativas y asignan a responsables comunitarios su supervisión directa. Los propietarios deben firmar compromisos de cumplimiento y someterse a controles periódicos. Gracias a ello, no se registran actualmente desconexiones prolongadas sin notificación.



En la comuna de Gia Thuan, donde se concentra la mayor flota pesquera de la provincia, la gestión se realiza de forma coordinada entre autoridades locales, guardia fronteriza, puertos y policía. De las más de 560 embarcaciones existentes, 90 no cumplen condiciones operativas y son objeto de seguimiento estricto. En la actualidad, no hay barcos con alto riesgo de infracción, ni casos de cruce de límites marítimos o pesca ilegal en aguas extranjeras.



El control de entradas y salidas en los puertos se mantiene de forma continua, con intercambio diario de información entre las fuerzas competentes, lo que permite detectar y prevenir infracciones de manera oportuna.



Paralelamente, Dong Thap impulsa la transformación digital en la gestión pesquera. Esta provincia sureña ha llevado a cabo una clasificación exhaustiva de toda la flota, incluidas las embarcaciones sin registro o con pérdida de señal, para garantizar una supervisión completa. Asimismo, se avanza en la regularización legal de los barcos y la actualización de datos en el sistema nacional.



Las autoridades también aplican políticas de apoyo para modernizar los equipos de monitoreo, así como programas de reconversión profesional o desguace de embarcaciones inactivas, con un presupuesto estimado superior a 30.000 millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs vietnamitas).



En el futuro, la provincia continuará eliminando las embarcaciones no aptas, perfeccionando la base de datos y ampliando el uso de tecnologías como el monitoreo remoto y los sistemas satelitales. El objetivo es reforzar el control de las actividades pesqueras, garantizar la transparencia y cumplir de manera efectiva las normativas contra la pesca IUU./.

VNA