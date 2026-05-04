Hanoi acogerá XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam

Hanoi (VNA) El XI Congreso Nacional del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, período 2026-2031, se llevará a cabo en Hanoi del 11 al 13 del presente mes, con el tema “Unidad - Democracia - Innovación - Creatividad - Desarrollo”.



Tal información se dio a conocer hoy durante una rueda de prensa sobre el tema, organizada por el Frente de la Patria de Vietnam (FPV).



En sus palabras, Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general del FPV, enfatizó que el XI Congreso Nacional se considera un evento muy especial.



Al evaluar los preparativos, la funcionaria comentó que, en los últimos tiempos, los subcomités han actuado de forma proactiva y responsable, llevando a cabo su trabajo de manera sistemática y profesional, sobre todo la elaboración de documentos, la preparación del personal, la propaganda y la logística, entre otros aspectos.



El Congreso no solo es un acontecimiento político significativo, sino que también abre una nueva fase de desarrollo más integral para el Frente, reiteró. Los documentos preparativos se centran en concretar los principales puntos de vista y lineamientos del Partido en objetivos, tareas y soluciones específicas, con un sistema claro de programas de acción y pasos de avances, remarcó.

Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general del FPV, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Se espera que los medios de comunicación acompañen y reflexionen de manera profunda, objetiva e integral sobre las actividades del Congreso, con el fin de difundir el espíritu de innovación y acción del evento a todas las masas populares, contribuyendo así a crear consenso social, promover la fuerza de la gran unidad nacional y encaminarse hacia el objetivo de construir un país próspero y feliz, expresó.



Por su parte, Nguyen Tuan Anh, subjefe del Departamento de Propaganda y Educación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, comunicó que el Congreso pondrá en marcha numerosos programas de acción, entre ellos, fortalecer la propaganda, la movilización y la congregación de todas las masas populares; aumentar el consenso social; promover la fuerza de la gran unidad nacional; participar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la construcción de una sociedad digital; impulsar la transformación digital dentro del sistema del FPV; implementar eficazmente la diplomacia popular y la cooperación internacional; y mejorar la capacidad del personal para hacer frente a las exigencias de la nueva situación, entre otros./.