Sociedad

Quang Tri advierte sobre grupo religioso que promueve supersticiones con fines de lucro

Autoridades de Quang Tri desarticulan grupo ilegal que manipulaba a personas con fines económicos y riesgos para el orden social.

Numerosos documentos y pruebas relacionados con las actividades del grupo fueron incautados. (Foto: VNA)
Numerosos documentos y pruebas relacionados con las actividades del grupo fueron incautados. (Foto: VNA)

Quang Tri (VNA) – La División de Seguridad Interna del Departamento de Seguridad Pública en la provincia centrovietnamita de Quang Tri descubrió y desmanteló el 19 de abril un grupo vinculado a la "Hoi thanh Duc Chua Troi Me" (Iglesia de Dios Madre) que operaba en la localidad con presuntos indicios de promover supersticiones con fines ilícitos.

Según los informes, el grupo operaba bajo una estructura estrictamente organizada, dirigida por una "organización central" en el extranjero, empleando diversas estrategias para acercarse a las personas y manipularlas psicológicamente.

Las autoridades señalaron que los grupos vulnerables, en particular las mujeres y las personas que atraviesan dificultades personales, eran sus principales objetivos. La organización no cuenta con licencia para operar en Vietnam y representa un riesgo potencial para el orden social.

Según la policía, el grupo en Quang Tri estaba liderado por Nguyen Duy Cuong (nacido en 1991, de la provincia de Bac Ninh), con una estructura jerárquica que incluía roles como facilitadores, líderes de grupo y coordinadores regionales. Su fuerza “misionera” se compone principalmente de jóvenes capacitados en comunicación y oratoria.

La investigación revela que el grupo utilizaba hasta 70 guiones diferentes para contactar a posibles reclutas. Según las circunstancias y el estado psicológico de cada persona, los miembros adaptaban sus mensajes, a menudo disfrazando el acercamiento inicial como enseñanzas protestantes tradicionales para generar confianza antes de influir gradualmente en sus percepciones. Los objetivos solían ser personas con dificultades en la vida, problemas de salud mental o enfermedades.

El reclutamiento seguía un proceso de varias etapas: establecer contacto, crear una relación de confianza, recopilar información personal y familiar, y luego diseñar estrategias psicológicas personalizadas. A medida que se desarrollaba la confianza, los reclutas se distanciaban gradualmente de sus familias y se volvían cada vez más dependientes del grupo.

Una característica notable es la exigencia de contribuciones económicas. Inicialmente presentadas como ofrendas simbólicas, posteriormente se presionaba a los participantes para que contribuyeran hasta con una décima parte de sus ingresos mensuales. La organización operaba de forma hermética, utilizaba redes sociales y plataformas de comunicación cifradas, y adoptó un modelo multinivel en el que se esperaba que cada miembro reclutara a otros.

Un residente del barrio de Dong Hoi (Quang Tri), que se unió al grupo, compartió que, si bien inicialmente se sintió atraído por mensajes alentadores, una mayor implicación lo llevó a un control cada vez mayor sobre sus pensamientos y comportamiento, incluyendo la presión para abandonar ciertas tradiciones familiares.

La policía de Quang Tri instó a la población a mantenerse alerta ante invitaciones presentadas como "inspiradoras" o que ofrecen soluciones a problemas personales. Se recomienda a las personas no asistir a reuniones o sesiones de estudio sin comprender claramente la naturaleza de la organización y abstenerse de compartir información personal como circunstancias familiares, finanzas o datos de contacto.

Asimismo, exhortó a la población a informar de inmediato a sus familiares, a las autoridades locales o a los organismos competentes ante cualquier señal sospechosa. Los grupos que exhiben comportamientos manipuladores, aíslan a las personas de sus familias o exigen contribuciones financieras representan riesgos significativos y deben evitarse firmemente para salvaguardar la estabilidad social y la seguridad pública./.

VNA
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