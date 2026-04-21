Incautan casi 400 kg de explosivos en Quang Ngai

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Autoridades de la provincia central de Quang Ngai, en coordinación con la estación de la guardia fronteriza de Binh Hai y la policía de la comuna de Van Tuong, arrestaron a un sospechoso por el transporte y posesión de casi 400 kilogramos de explosivos.

El detenido fue identificado como Pham Van Hau (nacido en 1989), residente en la aldea Phuoc Thien 1, comuna de Van Tuong.

Según las autoridades, fue capturado la víspera durante una emboscada mientras conducía una motocicleta con matrícula 76AB-052.51, en la que transportaba 11 sacos blancos que contenían sustancias sólidas con un peso total de 20 kilogramos.

A partir de su testimonio, las fuerzas competentes realizaron una inspección de emergencia en el restaurante My Giang, propiedad de N.T.M., de 41 años y residente en la aldea Thanh Thuy, comuna de Van Tuong, donde localizaron otros 12 sacos ocultos.

En total, las autoridades incautaron 377 kilogramos de explosivos, además de una motocicleta, un teléfono móvil y una tarjeta de memoria perteneciente a una cámara de vigilancia.

Tras la detención, las fuerzas actuantes elaboraron el informe correspondiente, procedieron a la incautación y precinto de las pruebas, e iniciaron los trámites penales conforme a la legislación vigente.

En un caso previo, ocurrido el 15 de marzo en la aldea Tay An Hai, el Departamento de Operaciones de la Guardia Fronteriza de Quang Ngai detuvo a Dinh Suu (nacido en 1973), residente en la aldea Dong An Hai, por el transporte ilegal de 97 kilogramos de explosivos.



Tras las investigaciones iniciales, la Guardia Fronteriza provincial remitió al sospechoso y las pruebas a la Policía de Quang Ngai para su procesamiento conforme a la normativa vigente./.