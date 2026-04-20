Comunidad vietnamita en Japón preserva lengua materna entre generaciones jóvenes

Tokio (VNA) – A medida que la comunidad vietnamita en Japón sigue creciendo, la preservación del idioma vietnamita entre las generaciones más jóvenes se ha convertido en una preocupación urgente para las familias, los grupos comunitarios y las agencias representativas.



El Consulado General de Vietnam en Fukuoka, en coordinación con la Red Global para la Enseñanza del Idioma y la Cultura Vietnamitas, coorganizó el evento “El idioma vietnamita en el corazón de Kyushu, Japón” en la ciudad de Fukuoka el 18 de abril.



Los participantes señalaron que, aunque el número de niños de origen vietnamita en Japón está aumentando rápidamente, las oportunidades para usar el vietnamita en la vida diaria están desapareciendo con igual rapidez. Muchos niños pueden entender el idioma, pero responden en japonés, relegando gradualmente su lengua materna a un segundo plano, incluso tratándola como una “segunda lengua extranjera” dentro de sus propios hogares. Este fenómeno se ha observado en localidades como Hiroshima, Kumamoto y Okinawa, donde los padres ven a sus hijos tener dificultades para comunicarse con familiares en Vietnam.



Las discusiones destacaron tres grandes desafíos. El primero es la escasez de profesores cualificados, ya que la mayoría de las clases dependen de voluntarios, mientras que los docentes con formación pedagógica sólida siguen siendo limitados. El segundo es la falta de materiales didácticos adecuados, ya que muchos libros importados de Vietnam no se ajustan a niños que crecen en entornos multiculturales dominados por el japonés. El tercero son las limitaciones logísticas y geográficas: las familias están dispersas, los horarios son ajustados y el japonés domina tanto en la escuela como en la vida cotidiana, lo que deja al vietnamita en desventaja si no se refuerza activamente.



Los vietnamitas residentes en Fukuoka y sus familias asisten al programa. (Foto: VNA)



La cónsul general de Vietnam en Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, afirmó que mantener vivo el idioma ha sido durante mucho tiempo parte de los esfuerzos diplomáticos, y pidió a las autoridades japonesas que apoyen con espacios comunitarios y lugares de aprendizaje.



Nguyen Duy Anh, miembro del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y secretario general de la Red Global para la Enseñanza del Idioma y la Cultura Vietnamitas, destacó que mantener una clase de vietnamita ya existente tiene más valor que abrir una nueva, subrayando que preservar la lengua materna requiere una acción coordinada entre agencias representativas, organizaciones comunitarias, docentes, padres y los propios estudiantes.



En la práctica, ya se han implementado varios modelos, como formatos híbridos en línea y presenciales para superar las barreras geográficas, así como la integración de la enseñanza del idioma con experiencias culturales, juegos tradicionales y la celebración del Año Nuevo Lunar, con el fin de atraer a los niños.



Algunas localidades han puesto en marcha el modelo de “hogar lingüístico”, que sitúa a la familia en el centro y la apoya con herramientas digitales como videos, canciones y juegos interactivos que permiten aprender en cualquier momento y lugar. También se impulsa cada vez más la conexión entre regiones para compartir buenas prácticas y organizar clases conjuntas.



Los participantes coincidieron en que la enseñanza del idioma vietnamita debe pasar de esfuerzos fragmentados y puntuales a un enfoque más sistemático y profesional. Esto requiere una mayor colaboración entre agencias diplomáticas, redes profesionales, asociaciones comunitarias y familias, además de mejores materiales educativos, formación docente y una amplia oferta de actividades culturales.



En la ocasión, también se lanzó el concurso “Aprender vietnamita con alegría, recordando al Tío Ho”, que invita a niños y familias a participar mediante narración de historias, canto, dibujo y producción de videos./.