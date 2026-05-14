Cultura-Deporte

Nghe An celebra los 80 años del Llamamiento a la resistencia nacional con una exposición

En el marco del Festival del Pueblo de Sen 2026, el Centro de Exposiciones Culturales y Artísticas de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, anunció hoy la organización de una exposición titulada "80 años del Llamamiento a la resistencia nacional del presidente Ho Chi Minh".

El soldado Tran Thanh blande una bomba de tres puntas, listo para destruir tanques enemigos en las calles de Hanoi el 23 de diciembre de 1946, al comienzo de la Guerra de Resistencia Nacional. Foto: Archivos
El soldado Tran Thanh blande una bomba de tres puntas, listo para destruir tanques enemigos en las calles de Hanoi el 23 de diciembre de 1946, al comienzo de la Guerra de Resistencia Nacional. Foto: Archivos

​Nghe An, Vietnam (VNA) – En el marco del Festival del Pueblo de Sen 2026, el Centro de Exposiciones Culturales y Artísticas de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, anunció hoy la organización de una exposición titulada "80 años del Llamamiento a la resistencia nacional del presidente Ho Chi Minh".

​La exhibición estará abierta al publico del 19 al 23 de mayo en el Museo Nghe An – Xo Viet Nghe Tinh, con motivo de las conmemoraciones del 136.º aniversario del nacimiento de Ho Chi Minh (19 de mayo).

​Bajo la dirección conjunta del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y del Comité Popular de la provincia central de Nghe An, la exposición será organizada por los departamentos de cultura, deportes y turismo de varias localidades, incluidas Nghe An, Dien Bien, Ha Tinh, Gia Lai y la ciudad de Hue.

​Se trata de una actividad político-cultural de gran significado, destinada a honrar el valor histórico del Llamamiento a la resistencia nacional emitido el 19 de diciembre de 1946, y a reafirmar la relevancia ideológica, la solidez política y la visión del Partido y del pueblo vietnamita en momentos decisivos de la historia nacional.

​Los días 18 y 19 de diciembre de 1946, bajo la dirección de Ho Chi Minh, el Comité Permanente del Partido Comunista de Vietnam se reunió en la aldea de Van Phuc (antiguo distrito de Ha Dong) para preparar la larga resistencia contra el regreso de las fuerzas francesas a Vietnam.

El 19 de diciembre, a las 20:00 horas, Ho Chi Minh lanzó un llamamiento solemne a la resistencia, instando al pueblo a la salvación nacional con el mensaje de que todos los vietnamitas, sin distinción, debían unirse para combatir el colonialismo francés con cualquier medio disponible.

​El recorrido de la exposición está diseñado para sumergir a los visitantes en el complejo contexto histórico de los primeros años posteriores a la Revolución de Agosto de 1945, cuando la joven República Democrática de Vietnam enfrentaba múltiples desafíos que amenazaban su existencia.

​Además del espacio central, habrá áreas de exposición dedicadas a las provincias participantes, donde se presentarán documentos inéditos sobre Ho Chi Minh y los logros socioeconómicos locales.

Según los organizadores, la muestra busca transmitir a las nuevas generaciones el espíritu patriótico y la gran unidad nacional, así como fomentar el orgullo nacional y las aspiraciones de desarrollo en el proceso de modernización del país./.

VNA
#80 años del Llamamiento a la resistencia nacional del presidente Ho Chi Minh #Nghe An
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