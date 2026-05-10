Cultura-Deporte

Explotación de derechos de autor deportivos por impulsar economía “sin humo”

La elección por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del tema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026, “Propiedad intelectual y deporte: Prepararse – Empezar – Innovar”, refleja la creciente importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo de la industria deportiva, un sector económico “sin humo” con gran potencial.

En un partido internacional de fútbol entre la selección de fútbol de Vietnam (uniforme rojo) y la selección de India (uniforme azul) en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
En un partido internacional de fútbol entre la selección de fútbol de Vietnam (uniforme rojo) y la selección de India (uniforme azul) en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La elección por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del tema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026, “Propiedad intelectual y deporte: Prepararse – Empezar – Innovar”, refleja la creciente importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo de la industria deportiva, un sector económico “sin humo” con gran potencial.

En el contexto de la transición de Vietnam hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, la propiedad intelectual se consolida como un pilar de la economía del conocimiento, incluido el deporte. Actualmente, el deporte ha superado el ámbito competitivo para convertirse en una industria creativa de alto valor, que abarca desde la tecnología y la indumentaria hasta los derechos de transmisión. Activos intangibles como los derechos televisivos, las marcas, la imagen de los atletas y los contenidos digitales desempeñan un papel decisivo en la comercialización y expansión del mercado.

Según Nguyen Hoang Giang, subdirector de la Oficina de Propiedad Intelectual, este sistema constituye la base para proteger y optimizar el valor de la creatividad en el deporte. Hasta abril de 2026, Vietnam había recibido alrededor de 15.000 solicitudes de registro de marcas en este ámbito, con una destacada participación de empresas nacionales. Paralelamente, las autoridades impulsan la mejora institucional y la transformación digital, mediante la implementación de sistemas de solicitud en línea y bases de datos industriales, facilitando así el acceso y la explotación de estos activos.

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Las fuertes olas y los intensos vientos del mar de Mui Ne siempre brindan emociones y entusiasmo a los turistas que practican kitesurf. (Fuente: VNA)

Desde el ámbito técnico, Nguyen Huu Can, director interino del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, subrayó que este marco jurídico protege las tecnologías aplicadas al deporte, desde el monitoreo de la salud y el análisis de datos de rendimiento hasta las soluciones de conexión con los aficionados y la promoción de la imagen de los deportistas.

La transición de la protección a la explotación del valor de los activos intelectuales se perfila como una estrategia clave. Luu Hoang Long, director de la Oficina de Propiedad Intelectual, destacó que la prioridad actual es vincular estos activos con el mercado y las actividades empresariales. En la práctica, los derechos de transmisión de las ligas profesionales de fútbol han sido valorados en unos 2,5 millones de dólares por temporada, lo que evidencia la progresiva consolidación del deporte como sector económico. Asimismo, el auge de los deportes electrónicos (eSports) plantea la necesidad de reforzar la protección de la propiedad intelectual tanto en el entorno físico como digital.

En Hanoi, Nguyen To Quyen, subdirectora del Departamento de Ciencia y Tecnología, afirmó que la propiedad intelectual es la base para impulsar la innovación y desarrollar un ecosistema del conocimiento. En el deporte moderno, su presencia se extiende desde las tecnologías de competición hasta la difusión de valores culturales y sociales al público.

Con un marco jurídico cada vez más completo, especialmente tras la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en 2025, Vietnam refuerza la protección y explotación de derechos en el ámbito deportivo. Estas disposiciones ofrecen a los actores del sector un entorno legal sólido para innovar y maximizar el valor de los derechos de autor, contribuyendo al desarrollo de una industria deportiva moderna y rentable, motor de crecimiento económico sostenible./.

#Propiedad intelectual #deporte #Vietnam
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