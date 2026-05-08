Ciudad de Da Nang busca liderar turismo culinario regional

Da Nang, Vietnam (VNA) El Festival del Recorrido Gastronómico de Da Nang 2026 (Da Nang Food Tour 2026) se llevará a cabo del 20 al 24 del presente mes, con numerosas actividades de experiencias culinarias, culturales y turísticas únicas, como contribución a promover la marca de la industria del ocio y la cultura culinaria de la ciudad.



Tal información se dio a conocer durante la ceremonia de anuncio del Festival, organizada la víspera por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang.



Al intervenir en el encuentro, Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular municipal, informó que, en los primeros meses de 2026, la situación socioeconómica de la central urbe vietnamita ha mantenido su ritmo de crecimiento activo, con el turismo desempeñando un papel fundamental.



En este período, el número total de visitantes atendidos por los establecimientos de alojamiento en la localidad rozó casi los seis millones, un aumento interanual del 19,2%.

Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, habla en el encuentro. (Fuente: VNA)

Concretamente, los visitantes internacionales fueron casi 3,4 millones, lo que representó un incremento del 24,9% en comparación con el mismo lapso de 2025.



El Festival de este año se celebrará a gran escala con más de 100 pabellones, 70 ventas de comidas callejeras y una serie de actividades artísticas y experiencias culturales únicas.



Una de los actividades más llamativas del acontecimiento será el desfile "Sabores de Da Nang", que tendrá lugar el 20 de mayo a lo largo de la playa de Pham Van Dong, recreando el espacio de la gastronomía callejera y la cultura del Centro de Vietnam, entre otros aspectos.



De acuerdo con el Comité Organizador, el festival también pretende impulsar la aplicación de la tecnología digital en la divulgación y las experiencias turísticas y fortalecer los vínculos con las empresas en aras de mejorar la calidad del servicio, con el objetivo de convertir a Da Nang en un destino culinario líder en la región./.