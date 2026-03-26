Gastronomía vietnamita brilla en un festival culinario internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La gastronomía vietnamita se convierte en la gran protagonista del Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 del Grupo Saigontourist, que presenta cerca de 500 platos a través de 10 recorridos gastronómicos cuidadosamente diseñados en la Zona Turística de Van Thanh, atrayendo tanto al público local como a visitantes internacionales.



Bajo el lema "Conectando la esencia de la cultura culinaria vietnamita", el festival transforma su recinto en un espacio cultural integrado que recrea las tres regiones del país.



Cada zona ofrece un recorrido distintivo por el patrimonio culinario de Vietnam, desde las tierras altas del noroeste y la región central hasta la cocina costera, la gastronomía de la corte real, los sabores del sur, las tradiciones basadas en el arroz y los pasteles folclóricos, la cultura del té, la cocina del norte, las propuestas vegetarianas y un espacio dedicado a la "cocina sin fronteras".



Esta área internacional cuenta con la participación de los Consulados Generales de los Países Bajos y Tailandia, junto con socios extranjeros, ofreciendo una experiencia gastronómica multisensorial.

En el Festival. (Fuente: VNA)





Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Grupo Saigontourist y jefa del comité organizador, afirmó que el evento trasciende el formato de una feria gastronómica convencional y se consolida como una plataforma para conectar valores patrimoniales, celebrar la identidad cultural y promover la gastronomía vietnamita en el ámbito internacional.



Más allá de la oferta culinaria, el festival incluye un amplio programa cultural con danza Cham, canto bai choi, música folclórica de Hue, espectáculos de canto responsorial, presentaciones de gong de la Altiplanicie Occidental y danza Xoe, además de magia callejera y música contemporánea. Los visitantes también pueden interactuar con aldeas artesanales tradicionales, observar a los artesanos en pleno trabajo y participar en actividades prácticas como la elaboración de pasteles folclóricos, el tejido de sombreros cónicos y la creación de cerámica.



El recinto se complementa con espacios de registro cuidadosamente diseñados e instalaciones temáticas que recrean ambientes festivos tradicionales y reflejan las identidades culturales de cada región.



El evento, que se celebra del 26 al 29 de marzo, incluye además varias actividades destacadas, como el reconocimiento a 10 chefs creadores de platos regionales emblemáticos, la distinción a 10 destacados cocteleros y un concurso para elegir los 10 stands más dinámicos y con el diseño más creativo./.