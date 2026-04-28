Justicia de Vietnam castiga con 11 años a acusado de incitar actos terroristas

Dak Lak, Vietnam (VNA) – El Tribunal Popular de la provincia de Dak Lak condenó hoy a Nguyen Dinh Thang, de 68 años, oriundo de Ciudad Ho Chi Minh y residente en la calle Ky Dong 14/40C del barrio de Nhieu Loc antes de abandonar el país, quien actualmente vive en Estados Unidos, a 11 años de prisión por el delito de terrorismo, tipificado en el artículo 299 del Código Penal de Vietnam.



Según la acusación, Dinh Thang fue presidente y director ejecutivo de "Boat People SOS" (BPSOS), una organización con sede en Estados Unidos y oficina en Tailandia. También se le identificó como la persona que dirigió la creación, gestión y operación de la organización "Montagnards Stand for Justice (MSFJ)" en Tailandia.



El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha catalogado a BPSOS como vinculada al terrorismo y ha designado a MSFJ como organización terrorista.



A través de estos grupos, Dinh Thang dirigió, incitó, reclutó y ayudó a Y Quynh Bdap a orquestar actos terroristas y asesinatos perpetrados por individuos dentro de Vietnam el 11 de junio de 2023, en las comunas de Ea Ktur y Ea Tieu del antiguo distrito de Cu Kuin, provincia de Dak Lak, con consecuencias particularmente graves.



Según la acusación, estas acciones tenían como objetivo generar pánico y temor entre la población, socavando el orden público y la seguridad en Vietnam./.