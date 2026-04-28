Sociedad

Justicia de Vietnam castiga con 11 años a acusado de incitar actos terroristas

Un tribunal de Vietnam condenó a Nguyen Dinh Thang a 11 años de prisión por delitos de terrorismo vinculados a la organización de actividades violentas en la provincia de Dak Lak en 2023.

El jurado anuncia el veredicto. Foto: VNA
El jurado anuncia el veredicto. Foto: VNA

Dak Lak, Vietnam (VNA) – El Tribunal Popular de la provincia de Dak Lak condenó hoy a Nguyen Dinh Thang, de 68 años, oriundo de Ciudad Ho Chi Minh y residente en la calle Ky Dong 14/40C del barrio de Nhieu Loc antes de abandonar el país, quien actualmente vive en Estados Unidos, a 11 años de prisión por el delito de terrorismo, tipificado en el artículo 299 del Código Penal de Vietnam.

Según la acusación, Dinh Thang fue presidente y director ejecutivo de "Boat People SOS" (BPSOS), una organización con sede en Estados Unidos y oficina en Tailandia. También se le identificó como la persona que dirigió la creación, gestión y operación de la organización "Montagnards Stand for Justice (MSFJ)" en Tailandia.

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha catalogado a BPSOS como vinculada al terrorismo y ha designado a MSFJ como organización terrorista.

A través de estos grupos, Dinh Thang dirigió, incitó, reclutó y ayudó a Y Quynh Bdap a orquestar actos terroristas y asesinatos perpetrados por individuos dentro de Vietnam el 11 de junio de 2023, en las comunas de Ea Ktur y Ea Tieu del antiguo distrito de Cu Kuin, provincia de Dak Lak, con consecuencias particularmente graves.

Según la acusación, estas acciones tenían como objetivo generar pánico y temor entre la población, socavando el orden público y la seguridad en Vietnam./.

VNA
#terrorismo #Nguyen Dinh Thang #sentencia #Tribunal de Dak Lak
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El imputado Nguyen Dinh Thang. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)

Procesan a Nguyen Dinh Thang por el delito de “terrorismo”

La Agencia de Investigación de la Policía de la provincia vietnamita de Dak Lak decidió hoy iniciar proceso penal y emitió la orden de detención preventiva contra Nguyen Dinh Thang por el delito de “terrorismo”, según lo estipulado en la cláusula 2 del artículo 299 del Código Penal.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deposita incienso en el Cementerio de Mártires de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh. (Foto: VNA)

Líder vietnamita ofrece inciensos en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 Tan Bien

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación, depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la causa de la liberación nacional y la reunificación del país en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh.

El subdirector general de la VNA, Nguyen Tuan Hung, (izquierda) y el editor en jefe adjunto de Xinhua, Ren Weidong. (Foto: Xinhua/VNA)

VNA y Xinhua fortalecen cooperación en transformación digital

Una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por el subdirector general Nguyen Tuan Hung, visitó la Agencia de Noticias Xinhua y otras agencias de prensa chinas, en el marco de su visita de trabajo del 20 al 24 de abril.

Turistas en el tren elevado de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi ofrece transporte público gratuito en días festivos

El Comité Popular de Hanoi aprobó la propuesta del Departamento de Construcción municipal para eximir del pago de tarifas en el transporte público subvencionado (autobuses y trenes urbanos) durante los días festivos, beneficiando tanto a residentes como a turistas.