El salario base aumentará en Vietnam a partir del 1 de julio

Hanoi (VNA) – El salario base para los empleados públicos en Vietnam aumentará a 2,53 millones de VND (un dólar equivale unos 26 mil VND) al mes a partir del 1 de julio de 2026, tras la aprobación en principio del Buró Político del Partido Comunista, informaron funcionarios en una rueda de prensa celebrada por el Ministerio del Interior el 28 de abril.



Nguyen Duy Cuong, subdirector del Departamento de Salarios y Seguro Social de esta cartera, indicó que el ajuste propuesto, que eleva el salario base actual de 2,34 millones de VND a 2,53 millones de VND, es decir, alrededor de un 8%, se ha elaborado en consonancia con las conclusiones emitidas por el Buró Político sobre la reforma de los salarios, las pensiones y las prestaciones del seguro social.



El proyecto de decreto, elaborado por el Ministerio del Interior en coordinación con otros ministerios y organismos pertinentes, se aplicará a funcionarios, empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas.



Según Duy Cuong, la propuesta fue presentada por el Comité partidista del Gobierno al Buró Político, que ha dado su aprobación en principio al aumento. El borrador ha sido remitido al Ministerio de Justicia para su evaluación, añadió el funcionario.



Señaló además que el Ministerio de Justicia celebró una reunión de revisión el 24 de abril para ultimar el documento, y que el Ministerio del Interior incorporará las observaciones antes de presentarlo al Gobierno para su promulgación, garantizando que entre en vigor según lo previsto el 1 de julio./.

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