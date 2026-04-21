Política

Parlamento de Vietnam debate reformas administrativas y propone ajuste del salario base

La Asamblea Nacional de Vietnam analiza la reorganización del aparato administrativo a nivel comunal y propone ajustes en la política salarial del sector público para mejorar eficiencia y condiciones laborales.

La revisión del salario base no constituye únicamente una medida técnica, sino también un factor clave para impulsar la motivación laboral y elevar la calidad del contingente de cuadros, funcionarios y empleados públicos. (Foto: Vietnam+)
La revisión del salario base no constituye únicamente una medida técnica, sino también un factor clave para impulsar la motivación laboral y elevar la calidad del contingente de cuadros, funcionarios y empleados públicos. (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) - En el marco del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam, los diputados analizaron hoy la situación socioeconómica y presupuestaria de 2025 y los primeros meses de 2026. El debate se centró en la reorganización del aparato administrativo a nivel comunal y en la reforma de la política salarial del sector público.

Ajustes en la organización y el personal a nivel comunal

El diputado Nguyen Dang An, de la provincia de Lang Son, valoró la reorganización de las unidades administrativas comunales como una medida acertada, que ha mejorado la eficiencia del aparato estatal y la atención a ciudadanos y empresas. Sin embargo, señaló deficiencias en la estructura organizativa y en la gestión de recursos humanos durante su implementación.

Señaló que el actual modelo de dos departamentos especializados a nivel comunal carece de suficiente especialización, mientras que la carga de trabajo se ve incrementada por la supervisión de múltiples departamentos provinciales, lo que genera sobrecarga administrativa. Por ello, instó a emitir directrices claras y uniformes para garantizar una aplicación coherente a nivel nacional.

El legislador alertó además sobre la escasez de personal cualificado en áreas como construcción, transporte y tecnologías de la información, en un contexto de creciente demanda de funciones. En este sentido, subrayó la necesidad de reforzar los programas de formación y reciclaje profesional, así como de ajustar la asignación de plazas a la realidad de cada localidad, especialmente en zonas montañosas, fronterizas e insulares.

Asimismo, indicó que la normativa vigente sobre la limitación de contratos laborales no se ajusta a la realidad de déficit de personal en las localidades. Añadió que, tras las políticas de reducción de plantilla, algunas zonas enfrentan carencias puntuales que requieren soluciones inmediatas.

El diputado también solicitó aclaraciones sobre las políticas aplicables a funcionarios trasladados a zonas especiales que aún no cuentan con orientaciones claras sobre subsidios, así como la pronta emisión de normativas relativas al personal no profesionalizado a nivel comunal, aldeas y barrios en el contexto de la reorganización administrativa.

Propuesta de elevar el salario base

En materia salarial, el diputado Thach Phuoc Binh (provincia de Vinh Long) subrayó que la reforma de la política salarial constituye un factor decisivo que impacta directamente en la calidad de vida y la motivación del personal del sector público.

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El diputado Thach Phuoc Binh de la provincia de Vinh Long. (Foto: VNA)

Aunque valoró positivamente los ajustes recientes, señaló que el nivel previsto de 2,53 millones de dongs (96.10 USD) mensuales a partir del 1 de julio de 2026 aún resulta insuficiente para garantizar condiciones de vida adecuadas, especialmente en las grandes ciudades. Indicó que los ingresos de los funcionarios de nuevo ingreso se sitúan por debajo del coste de vida mínimo.

Asimismo, destacó que la brecha entre el sector público y el salario mínimo del sector privado sigue siendo considerable, en un contexto en el que los precios de bienes y servicios esenciales han aumentado por encima del índice general de inflación.

Phuoc Binh propuso elevar el salario base a un rango de 2,65 a 2,7 millones de dongs (100.66 a 102.56 USD) mensuales, lo que supondría un incremento del 13 al 15% respecto al nivel actual. Según el diputado, esta medida permitiría equilibrar la sostenibilidad presupuestaria con la mejora de las condiciones de vida y el fortalecimiento del incentivo laboral en el sector público./.

VNA
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