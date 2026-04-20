Vietnam y Corea del Sur impulsan sus relaciones de cooperación

Hanoi (VNA) - La visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, a Vietnam reviste no solo importancia política y diplomática, sino que también contribuye a alinear las visiones de ambos países en una nueva etapa, sentando las bases para una cooperación bilateral a largo plazo.

El mandatario surcoreano, acompañado por su esposa, visitará a Vietnam del 21 al 24 de abril, en respuesta a la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, y su cónyuge.

Ciencia y tecnología como nuevo pilar

Uno de los elementos clave que definirán el futuro de las relaciones bilaterales es la transformación del modelo de cooperación económica. Atrás queda el enfoque centrado en la manufactura intensiva en mano de obra, dando paso a una colaboración orientada al desarrollo de un ecosistema industrial moderno, en el que ambas naciones comparten la responsabilidad de garantizar la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Vietnam y Corea del Sur aspiran a alcanzar un volumen de intercambio comercial bilateral de 150 mil millones de dólares para 2030, apoyándose en avances en sectores estratégicos. En este contexto, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital han sido elevadas oficialmente a la categoría de “nuevo pilar”.

El embajador surcoreano, Choi Youngsam, subrayó que su país busca convertirse en el socio más sólido de Vietnam en materia de transformación digital y crecimiento verde.

En esta línea, ambas partes han debatido proyectos de gran envergadura, como el desarrollo de redes ferroviarias de alta velocidad, la construcción de ciudades inteligentes y planes de energías renovables y gas natural licuado para hacer frente al cambio climático. Asimismo, han registrado avances significativos en iniciativas clave como el Instituto Vietnam-Corea del Sur de Ciencia y Tecnología (VKIST), entre otros.

Por su parte, el profesor Choe Won Gi, director del Centro de Investigación ASEAN-India de la Academia Diplomática de Corea del Sur, consideró que Vietnam debe fortalecer la cooperación tecnológica de nueva generación con Corea del Sur, más allá de los productos de consumo.

A su juicio, la formación de recursos humanos y la transferencia tecnológica serán factores decisivos para avanzar en la cadena de valor global. La combinación del capital y la tecnología surcoreanos con la mano de obra cualificada y el dinámico potencial de crecimiento de Vietnam generará una sinergia con proyección internacional.

Impulso al intercambio entre pueblos

En su discurso en la Universidad de Yonsei, durante su visita a Corea del Sur en agosto de 2025, To Lam destacó la filosofía económica humanista de Vietnam, centrada en las personas y orientada a un desarrollo innovador, sostenible e inclusivo.

El dirigente reiteró que las personas constituyen el eje central, el principal recurso, motor y objetivo del desarrollo del país.

En la era digital, el intercambio entre ambos pueblos se ha vuelto más dinámico y diverso. El embajador vietnamita en Corea del Sur, Vu Ho, señaló el gran potencial de cooperación en el ámbito de los contenidos digitales, donde los jóvenes participan activamente a través del cine, la música, los videojuegos y los webtoons.

En el ámbito deportivo, la cooperación también se fortalece, con el reconocimiento por parte de Vietnam a las contribuciones de expertos surcoreanos, incluidos entrenadores de fútbol como Park Hang Seo y Kim Sang Sik.

Proyección internacional

Más allá del plano bilateral, la visita del presidente Lee Jae Myung refuerza la cooperación entre ambos países en el ámbito internacional. Según el profesor Choe Won Gi, Vietnam es un socio clave en la política surcoreana hacia el Sudeste Asiático, especialmente en el marco de la Iniciativa de Solidaridad ASEAN-Corea del Sur (KASI).

En encuentros de alto nivel, los líderes de ambos países han reiterado su compromiso de apoyarse mutuamente en foros multilaterales. Esta cooperación se reflejará en la organización conjunta de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 en Corea del Sur y la Cumbre APEC 2027 en Phu Quoc (Vietnam), así como en la promoción de la Cumbre Mekong-Corea del Sur.

Dada su naturaleza de asociación estratégica integral, la visita del presidente Lee Jae Myung marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con orientaciones estratégicas a largo plazo, destacó el embajador Vu Ho.

“El espíritu de esta nueva fase puede resumirse en una mayor confianza, una cooperación más profunda y vínculos más estrechos”, afirmó.

Por su parte, el embajador Choi Youngsam expresó su convicción de que esta visita constituirá un hito significativo en los 34 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, abriendo paso a un nuevo salto estratégico en un contexto global en rápida transformación./.