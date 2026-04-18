Vietnam y China elevan la conexión estratégica en nueva etapa de desarrollo

Hanoi (VNA)- La visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, concluyó con éxito, abriendo una nueva fase para las relaciones de vecindad amistosa, la asociación de cooperación estratégica integral y la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con significado estratégico.



Relaciones Vietnam-China se profundizan cada vez más



Se trata del primer viaje al exterior de To Lam tras la consolidación de los cargos de liderazgo estatal por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, lo que refleja la especial importancia que el Partido y el Estado de Vietnam otorgan a la tradicional amistad con China.



Durante la visita, los máximos dirigentes de ambos Partidos y países coincidieron en la necesidad de reforzar la confianza estratégica, impulsar la conectividad en políticas, comercio, infraestructuras y energía, y seguir profundizando y elevando las relaciones bilaterales en la nueva etapa, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo regional.



Ambas partes anunciaron además el lanzamiento del “Año de cooperación turística Vietnam-China 2026-2027”, con el objetivo de intensificar la promoción turística, mejorar infraestructuras y servicios, y consolidar su posición como importantes mercados emisores de turistas mutuos.



En la Declaración Conjunta, ambas partes acordaron acelerar la conexión de infraestructuras ferroviarias, viales y fronterizas, convirtiendo la cooperación ferroviaria en un nuevo punto destacado de la relación estratégica.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados en el Centro de Cooperación para la Aplicación de la IA China-ASEAN. Foto: VNA





Se valoró la finalización anticipada del estudio de viabilidad de la línea Lao Cai - Hanoi - Hai Phong, así como la firma de acuerdos para la planificación de las rutas Dong Dang - Hanoi y Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, además de continuar promoviendo la conexión ferroviaria de ancho estándar a través de la frontera. China manifestó su disposición a cooperar en financiamiento, tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de la industria ferroviaria.



La conectividad ferroviaria se considera una prioridad clave, reflejando la determinación de Vietnam de modernizar su infraestructura de transporte y generar nuevos motores para el comercio y el turismo bilateral.



En esta ocasión, ambas partes firmaron 32 acuerdos de cooperación en ámbitos como relaciones entre partidos, seguridad pública, justicia, economía, ferrocarriles, productos agrícolas, cadenas de suministro, aduanas, ciencia y tecnología, comunicación y cooperación local.



Un puente que fortalece la amistad Vietnam-China



Sobre la base de una sólida tradición, las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y China continúan desarrollándose de manera integral y sustantiva.



En su discurso de política en la Universidad de Tsinghua, To Lam afirmó que Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una exigencia objetiva, una elección estratégica y una prioridad máxima dentro de su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación.

Los dirigentes de la industria ferroviaria china acompañaron al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, en una visita en tren de alta velocidad a la ciudad de Nanning. Foto: Thong Nhat – VNA.





En las actividades de intercambio juvenil, los líderes destacaron el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de la amistad tradicional y como fuerza central en la construcción del futuro de las relaciones bilaterales. To Lam expresó su deseo de que los jóvenes de ambos países actúen como puentes de conocimiento, innovación y cooperación a largo plazo.



En Guangxi, el dirigente visitó el Campus central de la Escuela Yucai de Nanning, un sitio histórico que simboliza la amistad entre ambos países, definida como “camaradas y hermanos”.



Reafirmó que Vietnam siempre valora el valioso apoyo del Partido, el Estado y el pueblo chinos tanto en la pasada lucha revolucionaria como en el actual proceso de construcción y desarrollo nacional.



El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, señaló que en el futuro los ministerios, sectores y localidades continuarán implementando los importantes consensos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, promoviendo los intercambios a todos los niveles y fortaleciendo la cooperación sustantiva con énfasis en la conexión estratégica, la eficacia concreta y los beneficios para los pueblos de ambas naciones.



Se puede afirmar que la visita de Estado de To Lam a China ha generado resultados significativos, sentando bases sólidas para el desarrollo nacional y elevando las relaciones Vietnam-China a un nuevo nivel./.