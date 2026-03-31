Vietnam refuerza su estrategia de seguridad frente a un entorno global complejo

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó hoy al Ministerio de Seguridad Pública a consolidar una visión unificada sobre las elevadas exigencias de protección de la seguridad nacional en la nueva etapa revolucionaria, evitando cualquier pasividad o sorpresa estratégica.



Durante la conferencia de la Comisión Central de Seguridad Pública, To Lam, quien también forma parte del Buró Ejecutivo de la Comisión, enfatizó que la Policía Popular debe mantenerse como fuerza principal en la ejecución de las directrices estratégicas del Partido, sentando las bases para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



El dirigente destacó la necesidad de construir una sociedad ordenada, disciplinada, segura y saludable; desarrollar una Policía Popular revolucionaria, regular, de élite y moderna; y priorizar la disciplina, la responsabilidad en la ejecución y la ética del servicio público.



Asimismo, To Lam señaló la importancia de reforzar la construcción partidista y fortalecer la fuerza policial, con una hoja de ruta clara para que, antes de 2030, la policía alcance un nivel de élite y modernización total. Entre los objetivos inmediatos, se incluyen implementar de manera efectiva en 2026 el modelo de Policía de tres niveles y revisar las funciones y tareas para garantizar una protección más eficaz de la seguridad nacional en el contexto actual.



El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, habla en la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, señaló que en el primer trimestre de 2026 la situación mundial y regional ha evolucionado de forma rápida y compleja, con múltiples factores que afectan directamente la seguridad y los intereses de Vietnam.



La conferencia del primer trimestre tuvo como objetivo revisar el progreso y la efectividad de las tareas clave, además de definir prioridades para el segundo trimestre de 2026. Se busca materializar las orientaciones del secretario general To Lam sobre el papel ejemplar y pionero de la Policía Popular en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y su programa de acción, unificando estrategias para convertir los desafíos en oportunidades y garantizar la seguridad y los intereses nacionales en todas las circunstancias./.