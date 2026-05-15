Política

Vietnam y Corea del Norte reafirman su determinación de impulsar las relaciones bilaterales

Vietnam y Corea del Norte reiteran su voluntad de fortalecer la cooperación política, económica y cultural tras reuniones en Pyongyang.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con Jo Yong Won, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema y titular de ese órgano legislativo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con Jo Yong Won, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema y titular de ese órgano legislativo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). (Fuente: VNA)

Pyongyang (VNA) – En el marco de su visita a Corea del Norte para informar sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con Jo Yong Won, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema y titular de ese órgano legislativo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Durante la reunión, Jo Yong Won dio la bienvenida a Le Hoai Trung, quien viaja en condición de enviado especial del secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, destacando la importancia de la visita para informar sobre los resultados del XIV Congreso del Partido y felicitar por el éxito del IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea del Norte.

Subrayó que el viaje se realiza en un momento especial, cuando las tradicionales relaciones de amistad entre ambos países han entrado en una nueva etapa de desarrollo, reflejando la determinación de la máxima dirección de Vietnam y Corea del Norte de promover los vínculos bilaterales conforme a los acuerdos alcanzados por los líderes de ambas naciones en Pyongyang en octubre de 2025.

El dirigente norcoreano valoró además el éxito del XIV Congreso del PCV e indicó que la elección de To Lam como secretario general del Partido y presidente del Estado demuestra la alta confianza depositada en él por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas. Expresó asimismo su convicción de que, bajo el liderazgo del PCV encabezado por To Lam, Vietnam alcanzará con éxito los objetivos estratégicos trazados en el XIV Congreso.

Por su parte, Le Hoai Trung transmitió un mensaje de To Lam dirigido al secretario general del Partido del Trabajo de Corea del Norte y presidente de Asuntos Estatales de la RPDC, Kim Jong Un, en el que destacó que el XIV Congreso del PCV cumplió una importante responsabilidad histórica al realizar un balance profundo de los 40 años de Renovación (Doi Moi) y definir grandes metas, orientaciones y estrategias para el futuro y el destino de Vietnam en una nueva etapa de desarrollo.

El mensaje ratificó la determinación de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo, así como mantener una política exterior coherente de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, junto con la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores.

Sobre la base de esas orientaciones, Le Hoai Trung reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas desean continuar fortaleciendo y desarrollando las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte de manera sustancial y efectiva, en consonancia con las aspiraciones de ambos pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional y mundial.

A su vez, Jo Yong Won reafirmó la postura constante del Partido y el Estado norcoreanos de ampliar y fortalecer la histórica amistad tradicional entre los dos países en los ámbitos político, económico y cultural, de acuerdo con el espíritu de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes en octubre de 2025 en Pyongyang.

Asimismo, manifestó el deseo de que ambas partes continúen reforzando la confianza política, promoviendo la cooperación en diversos sectores y garantizando un desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.

Con anterioridad, Le Hoai Trung sostuvo una reunión de trabajo con Kim Song Nam, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central y jefe del Departamento Internacional del Partido del Trabajo de Corea del Norte, además de mantener conversaciones oficiales con la canciller norcoreana, Choe Son Hui./.

VNA
#Vietnam Corea del Norte #Le Hoai Trung #To Lam #relaciones bilaterales #diplomacia Vietnam
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, sostuvo una reunión de trabajo con Ean Khun, miembro del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC) y vicepresidente y jefe de la Comisión Permanente del Buró Ejecutivo del PPC en la provincia de Siem Reap.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de ASEAN 2026 a mediados de junio

La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebrará a mediados de junio en Hanoi, bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas”, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy en esta capital.

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados

Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: baoquocte.vn)

Vietnam exige respeto a su soberanía sobre archipiélago de Truong Sa

Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe a la Policía de Hai Phong. (Foto: VNA)

Policía de ciudad de Hai Phong recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Policía de la ciudad portuaria de Hai Phong, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social durante el periodo 2015-2025.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita preside reunión de revisión de 100 años de liderazgo del Partido

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy la primera reunión del Comité Directivo para resumir el siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación del desarrollo para los próximos 100 años y la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma de Construcción Nacional en la etapa de transición hacia el socialismo.

El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)

Impulsan la cooperación entre Vietnam y la ONU en la lucha contra la delincuencia

La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. Foto: VNA

Relaciones China–Vietnam alcanzan nuevo nivel de confianza y cooperación

El embajador de China en Vietnam, He Wei, subrayó en un artículo publicado en el Diario del Pueblo la relevancia política y los resultados de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China, realizada por invitación de su homólogo Xi Jinping.