Vietnam y Corea del Norte reafirman su determinación de impulsar las relaciones bilaterales

Pyongyang (VNA) – En el marco de su visita a Corea del Norte para informar sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con Jo Yong Won, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema y titular de ese órgano legislativo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).



Durante la reunión, Jo Yong Won dio la bienvenida a Le Hoai Trung, quien viaja en condición de enviado especial del secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, destacando la importancia de la visita para informar sobre los resultados del XIV Congreso del Partido y felicitar por el éxito del IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea del Norte.



Subrayó que el viaje se realiza en un momento especial, cuando las tradicionales relaciones de amistad entre ambos países han entrado en una nueva etapa de desarrollo, reflejando la determinación de la máxima dirección de Vietnam y Corea del Norte de promover los vínculos bilaterales conforme a los acuerdos alcanzados por los líderes de ambas naciones en Pyongyang en octubre de 2025.



El dirigente norcoreano valoró además el éxito del XIV Congreso del PCV e indicó que la elección de To Lam como secretario general del Partido y presidente del Estado demuestra la alta confianza depositada en él por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas. Expresó asimismo su convicción de que, bajo el liderazgo del PCV encabezado por To Lam, Vietnam alcanzará con éxito los objetivos estratégicos trazados en el XIV Congreso.



Por su parte, Le Hoai Trung transmitió un mensaje de To Lam dirigido al secretario general del Partido del Trabajo de Corea del Norte y presidente de Asuntos Estatales de la RPDC, Kim Jong Un, en el que destacó que el XIV Congreso del PCV cumplió una importante responsabilidad histórica al realizar un balance profundo de los 40 años de Renovación (Doi Moi) y definir grandes metas, orientaciones y estrategias para el futuro y el destino de Vietnam en una nueva etapa de desarrollo.



El mensaje ratificó la determinación de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo, así como mantener una política exterior coherente de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, junto con la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores.



Sobre la base de esas orientaciones, Le Hoai Trung reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas desean continuar fortaleciendo y desarrollando las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte de manera sustancial y efectiva, en consonancia con las aspiraciones de ambos pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional y mundial.



A su vez, Jo Yong Won reafirmó la postura constante del Partido y el Estado norcoreanos de ampliar y fortalecer la histórica amistad tradicional entre los dos países en los ámbitos político, económico y cultural, de acuerdo con el espíritu de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes en octubre de 2025 en Pyongyang.



Asimismo, manifestó el deseo de que ambas partes continúen reforzando la confianza política, promoviendo la cooperación en diversos sectores y garantizando un desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.



Con anterioridad, Le Hoai Trung sostuvo una reunión de trabajo con Kim Song Nam, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central y jefe del Departamento Internacional del Partido del Trabajo de Corea del Norte, además de mantener conversaciones oficiales con la canciller norcoreana, Choe Son Hui./.

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