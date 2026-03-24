Política

Vietnam felicita a altos dirigentes de Corea del Norte

El presidente y altos funcionarios de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a Kim Jong Un y otros líderes de la RPDC tras su reelección en la XV Asamblea Popular Suprema.

El líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: Yonhap/VNA
El líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: Yonhap/VNA

Hanoi (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, envió el 23 de marzo un mensaje de felicitación a Kim Jong Un con motivo de su reelección como presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), durante la primera sesión del XV mandato de la Asamblea Popular Suprema.

En esta ocasión, el primer ministro Pham Minh Chinh también remitió un mensaje de felicitación a Pak Thae Song por su reelección como Ministro Principal del Gabinete de la RPDC.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, felicitó a Jo Yong Won por su elección como presidente de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC y de su Comité Permanente.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, envió felicitaciones a su homóloga Choe Son Hui por su reelección./.

VNA
#Corea del Norte #Kim Jong Un #Luong Cuong
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