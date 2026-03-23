Hanoi (VNA)- El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato inauguró esta mañana su segundo Pleno, bajo la presidencia del secretario general de esta fuerza política, To Lam.

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, dirigió la sesión inaugural.

En este pleno, el Comité Central examina, debate y decide numerosos contenidos de especial importancia para la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso del PCV, directamente relacionados con el liderazgo, la gobernanza y la capacidad de combate del Partido; la eficacia y eficiencia de todo el sistema político; así como con el desarrollo rápido y sostenible del país en el período 2026–2031 y en los años siguientes.

Inauguran segundo Pleno de Comité Central del PCV del XIV mandato (Foto: VNA)

En su discurso de apertura, To Lam subrayó que los temas discutidos y aprobados en la cita magna constituyen los “marcos jurídicos”, las “reglas de funcionamiento”, los “principios disciplinarios” y las “normas de acción” para llevar la Resolución del Partido a la práctica, creando una base sólida para materializar los dos objetivos centenarios de la nación.

El líder partidista enfatizó que el contenido del pleno es muy amplio, complejo y urgente, y que son tareas que deben realizarse de inmediato y sin demora.

En la reunión se debatirá el programa de trabajo de todo el mandato del Comité Central; el reglamento de trabajo de este órgano rector, el Buró Político y el Secretariado; las normas de implementación de los Estatutos del Partido; las regulaciones sobre inspección, supervisión y disciplina; el reglamento de trabajo de la Comisión de Control Disciplinario; y las disposiciones sobre el trabajo político e ideológico dentro de la organización política.

También deliberará sobre el balance de importantes resoluciones del Comité Central sobre la inspección, supervisión y lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad; el examen del trabajo de personal de los órganos estatales para el mandato 2026–2031; así como opiniones sobre el plan de desarrollo socioeconómico quinquenal 2026–2031, el plan financiero nacional, el plan de inversión pública a mediano plazo para el mismo período y otros asuntos de gran relevancia.

Estas son tareas del Partido, pero también del país, de la nación y del pueblo; decisiones que inciden en la calidad de las instituciones, del aparato estatal, del personal, de la gestión y del desarrollo nacional en la nueva etapa, señaló To Lam.

Según el programa, el segundo Pleno se desarrollará hasta el 27 de marzo./.