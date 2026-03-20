Política

Fortalecen coordinación informativa entre VNA y las misiones representativas de Vietnam en el extranjero

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y los jefes de las misiones representativas de Vietnam en el exterior, designados para el periodo 2026-2029, acordaron hoy intensificar la colaboración estratégica para elevar la eficacia de la información para el exterior y la diplomacia pública.

Sesión de trabajo entre la dirección de la Agencia Vietnamita de Noticias y los jefes de las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero, celebrada el 20 de marzo. (Foto: VNA)
Sesión de trabajo entre la dirección de la Agencia Vietnamita de Noticias y los jefes de las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero, celebrada el 20 de marzo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y los jefes de las misiones representativas de Vietnam en el exterior, designados para el periodo 2026-2029, acordaron hoy intensificar la colaboración estratégica para elevar la eficacia de la información para el exterior y la diplomacia pública.

En una reunión de trabajo celebrada en la sede de la agencia en Hanoi, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, destacaron la relación histórica de ocho décadas entre ambos sectores, subrayando que la prensa y la diplomacia deben caminar juntas en la nueva era de desarrollo del país.

Como agencia nacional de noticias y órgano principal de prensa para el exterior, la VNA desempeña un papel crucial en el suministro de información estratégica, informes especializados y análisis predictivos para los órganos rectores del Partido y el Estado.

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La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, en la reunión. (Foto: VNA)


Vu Viet Trang enfatizó que, ante la rápida y compleja evolución de la situación mundial, la red de corresponsales de la VNA en 30 oficinas en el exterior trabaja en estrecha coordinación con las embajadas para cubrir actividades de alto nivel, eventos de actualidad y la vida de la comunidad vietnamita en ultramar.

La directora general propuso que las misiones diplomáticas apoyen la difusión de los productos informativos de la agencia, que se publican en múltiples idiomas, incluyendo español, inglés, francés, ruso y chino, a través de sus canales oficiales y redes sociales.

La propuesta de colaboración incluye la organización conjunta de exposiciones fotográficas y eventos de promoción de la imagen, la cultura y los logros económicos de Vietnam en el país de residencia.

Para garantizar la exactitud informativa en temas sensibles o antes de visitas oficiales de alto nivel, la VNA solicitó que los jefes de misión prioricen el apoyo a sus corresponsales mediante entrevistas y facilitación de condiciones técnicas para la generación de contenidos multimedia. Asimismo, se sugirió que los jefes de las oficinas de la VNA en el extranjero participen de manera regular en las reuniones informativas de las embajadas para captar oportunamente las directrices de la política exterior.

Por su parte, la viceministra Le Thi Thu Hang ratificó que las oficinas de la VNA en el exterior son una parte integrante de las misiones representativas y elogió la profesionalidad y el valor político de sus periodistas.

La diplomática coincidió en la necesidad de construir un mecanismo de coordinación más formal y sustancial, que permita no solo reaccionar ante la opinión pública internacional, sino también asesorar estratégicamente al gobierno.

En un contexto de transformación digital, ambas instituciones se comprometieron a modernizar la transmisión de mensajes oficiales, asegurando que la voz de Vietnam llegue de manera clara, rápida y atractiva a los amigos internacionales y a la diáspora./.

VNA
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