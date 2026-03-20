Delegación de alto nivel del Ministerio de Seguridad Pública de Laos visita la Policía de Hanoi

Hanoi (VNA) – El director de la Policía de Hanoi, teniente general Nguyen Thanh Tung, presidió hoy una sesión de trabajo con el ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmany, quien encabeza una delegación de alto nivel en visita oficial a la capital vietnamita.



El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación en seguridad y orden social entre las dos naciones, centrándose en el intercambio de experiencias tecnológicas y el cumplimiento de los acuerdos estratégicos firmados recientemente por los líderes de ambos Partidos y Estados.



Durante la reunión, el teniente general Nguyen Thanh Tung destacó que esta visita se produce en un contexto de gran trascendencia, tras las dos visitas de Estado realizadas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos en diciembre de 2025 y febrero de 2026.

El ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmany, visita el Centro de Información y Comando de la Policía de Hanoi. (Foto: VNA)

Estos encuentros bilaterales al más alto nivel han reafirmado la voluntad de profundizar la “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, situando la colaboración en defensa y seguridad como un eje central de su asociación. En el ámbito local, se recordó el acuerdo firmado en enero de 2026 entre los secretarios de comités partidistas de Hanoi y Vientiane, que establece las directrices de cooperación para el periodo 2026-2030.



La Policía de Hanoi ha propuesto activamente la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento con la Policía de Vientiane, adelantándose al vencimiento del acuerdo actual previsto para 2027.



Nguyen Thanh Tung informó al ministro laosiano sobre la disposición de su unidad para intensificar el intercambio de delegaciones y la formación técnica, recordando la fructífera visita del viceministro laosiano Khamking Phuilamanyvong en 2024, quien mostró especial interés en la implementación del Proyecto 06 sobre gestión de población y bases de datos digitales en la capital vietnamita.



Por su parte, el coronel general Vanthong Kongmany expresó su agradecimiento por la hospitalidad de las autoridades policiales de Hanoi y valoró altamente la efectividad de la cooperación bilateral. El ministro laosiano manifestó su deseo de que la Policía de Hanoi continúe compartiendo experiencias prácticas en la gestión y supervisión del orden social, con un interés particular en el uso de sistemas tecnológicos avanzados para la seguridad urbana.



Tras las conversaciones oficiales, la delegación laosiana visitó el Centro de Información y Comando de la Policía de Hanoi. Durante el recorrido, los representantes del Departamento de Estado Mayor explicaron el funcionamiento de este centro neurálgico, que cuenta con un sistema de más de 3.300 cámaras de vigilancia, de las cuales aproximadamente 2.000 integran inteligencia artificial (IA). Este sistema tecnológico, que se ha ido perfeccionando progresivamente, fue destacado como una herramienta fundamental para la gestión operativa y el mantenimiento de la paz y la seguridad en la capital vietnamita./.