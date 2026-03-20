Primer ministro vietnamita recibe al embajador de Indonesia

Hanoi (VNA)– El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió este jueves en esta capital al embajador de Indonesia en el país, Adam Mula Warman Tugio, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.



Durante la reunión, el jefe de Gobierno vietnamita transmitió al diplomático los saludos y buenos deseos del secretario general del Partido Comunista, To Lam, al presidente indonesio Prabowo Subianto, con motivo de la próxima festividad de Idul Fitri. Asimismo, evocó sus encuentros previos con el mandatario indonesio y subrayó la importancia de reforzar la unidad, la cooperación en beneficios mutuos y diálogo para garantizar la confianza entre ambos países.



El premier felicitó a Indonesia por los logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto y destacó que la relación entre Hanoi y Yakarta se sustenta en una sólida tradición de amistad impulsada por los Presidentes Ho Chi Minh y Sukarno. En ese contexto, reiteró que Indonesia ocupa un lugar prioritario en la política exterior de Vietnam.



Reiteró que las relaciones bilaterales han experimentado un notable impulso, especialmente tras su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2025, coincidiendo con el 70.º aniversario de los vínculos diplomáticos. Los lazos políticos se han fortalecido y la cooperación económica se consolida como uno de los pilares, con un comercio bilateral que alcanzó los 17.200 millones de dólares ese mismo año, resaltó.



Pham Minh Chinh subrayó además la creciente presencia de empresas vietnamitas en Indonesia, como VinFast, TH, FPT y The Gioi Di Dong, así como la ampliación de la cooperación en ámbitos como defensa, seguridad, agricultura, ciencia y tecnología, aviación, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



En este contexto, propuso intensificar la implementación de los acuerdos alcanzados durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Indonesia en marzo de 2025, reforzar la confianza política y promover una ASEAN más unida, eficaz y con resultados concretos.



También abogó por facilitar el acceso de productos vietnamitas al mercado indonesio, impulsar la cooperación en la industria halal, fortalecer la colaboración pesquera - incluida la lucha contra la pesca ilegal (IUU) - y ampliar los vínculos en educación, turismo y cultura.



En cuanto a cuestiones regionales e internacionales, Pham Minh Chinh destacó la importancia de mantener la paz, la seguridad, la estabilidad, así como la seguridad y libertad de navegación aérea y marítima en el Mar del Este. Subrayó la necesidad de resolver las disputas por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Asimismo, propuso que ambos países, junto con otros, implementen plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y promuevan negociaciones sustanciales y eficaces del Código de Conducta (COC).



Al analizar el contexto actual y las necesidades de desarrollo de cada país, el primer ministro sugirió reforzar la conectividad entre los pueblos y las economías, con énfasis en la conectividad verde y digital, la construcción de bases de datos compartidas y, en particular, la cooperación para garantizar la seguridad energética, incluyendo la red eléctrica de ASEAN, evitando interrupciones en las cadenas de suministro energético, especialmente del carbón.



Por su parte, el embajador Adam Mula Warman Tugio felicitó a Vietnam por la exitosa organización del XIV Congreso del Partido, así como de las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031. Expresó su confianza en que Vietnam alcanzará su objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



El diplomático destacó además el potencial de la cooperación económica, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 18.000 millones de dólares, y subrayó oportunidades en sectores como la transición energética, energías renovables, producción de baterías y vehículos eléctricos.



Indonesia también anima a las empresas vietnamitas a invertir en sus industrias mineras y de procesamiento, incluyendo níquel, cobre y aluminio, añadió.



Finalmente, reafirmó su compromiso de trasladar las propuestas vietnamitas a las autoridades indonesias y de trabajar activamente para profundizar la cooperación bilateral en beneficio de ambos países, así como de la paz y el desarrollo regional y global./.

VNA