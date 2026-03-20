Visita del premier vietnamita a Rusia: Impulso a una visión de largo plazo en la cooperación bilateral

Moscú (VNA) – La próxima visita del primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh a Rusia, del 22 al 25 de marzo, fue calificada como de gran importancia por el embajador de Vietnam en ese país, Dang Minh Khoi, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



El embajador Dang Minh Khoi destacó que este encuentro marca el inicio de una serie de contactos de alto nivel tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con el objetivo de consolidar la confianza política y definir orientaciones estratégicas para la prosperidad de ambas naciones. También subrayó que la visita se produce en un contexto político trascendental para Vietnam, que ha fijado metas ambiciosas de desarrollo para 2030 y 2045.



Rusia se mantiene como un socio fiel y sincero que ha apoyado históricamente el crecimiento del país indochino. Este vínculo se ha fortalecido recientemente con gestos de alto simbolismo, como la llamada de felicitación del presidente ruso Vladimir Putin al secretario general del PCV, To Lam, tras el Congreso partidista Nacional, y la misión especial del canciller vietnamita Le Hoai Trung a Moscú para informar sobre los resultados de la mencionada magna cita política, lo que evidencia la importancia que ambas capitales otorgan a su Asociación Estratégica Integral.



La agenda del primer ministro Pham Minh Chinh se centrará en tres pilares fundamentales para el futuro de la relación bilateral. En primer lugar, se busca profundizar la cooperación en política, seguridad y defensa, manteniendo el apoyo mutuo en foros internacionales para preservar la paz regional. En segundo lugar, la visita abordará la crisis energética global, posicionando a Rusia como un socio estratégico para garantizar la seguridad energética de Vietnam. Se espera la firma de acuerdos cruciales en materia de energía nuclear, así como en la exploración, explotación y formación de recursos humanos en el sector del petróleo y gas.



Un tercer foco de atención será el desarrollo de infraestructuras y la tecnología. El primer ministro vietnamita tiene previsto visitar obras emblemáticas del sistema de metro ruso para intercambiar experiencias que puedan aplicarse en el desarrollo de los ferrocarriles urbanos en Vietnam.



Asimismo, la educación y la cultura desempeñarán un papel protagónico, dado el creciente interés de los estudiantes vietnamitas por las becas en Rusia, con más de 3.500 solicitudes para mil plazas en 2025, y el auge del intercambio académico en ciencia, tecnología y artes.



El embajador destacó el extraordinario dinamismo en el intercambio pueblo a pueblo, impulsado por eventos como el festival cultural de Vietnam en la Plaza Roja, que atrajo a cerca de un millón de visitantes. Este auge cultural ha tenido un impacto directo en el turismo, con un registro de 690 mil visitantes rusos en 2025 y una proyección que supera el millón para 2026.



Con esta visita, Vietnam y Rusia no solo resuelven desafíos inmediatos como la seguridad energética, sino que cimentan una visión de largo plazo que abarca desde la tecnología de vanguardia hasta el fortalecimiento de los lazos humanos y culturales./.