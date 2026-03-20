Líder partidista vietnamita recibe al ministro de Seguridad Pública de Laos

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, reafirmó el respaldo constante de Vietnam al desarrollo de Laos, así como su disposición a compartir experiencias en diversos ámbitos en beneficio mutuo, al recibir hoy en esta capital al ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmany.



El dirigente partidista valoró la relevancia de la visita, realizada tras el éxito de los congresos partidistas y de las elecciones a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares en ambos países. Destacó los estrechos vínculos tradicionales entre los dos ministerios y felicitó a Vanthong por su elección como miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y su designación como ministro.



Asimismo, felicitó a Laos por los logros amplios, integrales e históricos alcanzados en casi cuatro décadas de renovación, y expresó su convicción de que, bajo el liderazgo del PPRL y su política de reforma integral, el país, sus fuerzas armadas y su pueblo continuarán cosechando nuevos éxitos. Manifestó su confianza en que Laos cumplirá con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del PPRL y el décimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para 2026-2030, avanzando hacia un país pacífico, estable, unido y próspero.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmany. (Foto: VNA)



También expresó su satisfacción por el positivo desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Laos, y reconoció las contribuciones de las fuerzas de seguridad pública de ambos países.



Reiteró que Vietnam concede la máxima prioridad al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica con Laos, considerándolas de importancia vital para el desarrollo de ambas naciones.



Además, elogió la cooperación estrecha y eficaz entre los dos ministerios, a la que calificó como un pilar clave de las relaciones bilaterales, esencial para garantizar la seguridad y el orden social en cada país.



De cara al futuro, propuso que ambas partes continúen fortaleciendo sus tradiciones de cooperación, profundicen el apoyo mutuo e intensifiquen el intercambio de información y experiencia profesional, manteniendo un firme control de la situación y enfrentando eficazmente las actividades de sabotaje de fuerzas hostiles.



Igualmente, instó a reforzar la lucha contra la “evolución pacífica”, la subversión y los delitos transnacionales, en especial el narcotráfico, con el fin de asegurar la estabilidad y construir una frontera común de paz, estabilidad y desarrollo.



Subrayó además la necesidad de que ambos países se mantengan firmes y vigilantes para impedir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de uno para desestabilizar al otro.



En esta ocasión, felicitó al PPRL por el 71.º aniversario de su fundación (22 de marzo) y transmitió sus mejores deseos al secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, así como a otros dirigentes del país.



Por su parte, Vanthong expresó su sincero agradecimiento a Vietnam por el apoyo sustancial, oportuno y eficaz brindado a Laos a lo largo de su historia, y trasladó los saludos y buenos deseos del secretario general de PPRL y presidente Thongloun Sisoulith.



Asimismo, informó sobre la situación reciente de Laos, la implementación de la Resolución del XII Congreso del PPRL y la cooperación en curso entre ambos ministerios.



Afirmó que el Ministerio de Seguridad Pública de Laos seguirá promoviendo las tradiciones de cooperación y trabajará estrechamente con su homólogo vietnamita para salvaguardar la seguridad nacional y mantener el orden social en cualquier circunstancia, contribuyendo así a profundizar la especial solidaridad entre Laos y Vietnam./.