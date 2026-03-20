Vietnam y Laos refuerzan su histórica relación de cooperación y solidaridad

Vientiane (VNA) Vietnam y Laos reafirmaron su estrecha relación de amistad y cooperación en ocasión del 71.º aniversario de la fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos (22 de marzo de 1955).



En Vientiane, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, encabezó una delegación diplomática que visitó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos para transmitir un mensaje de felicitación y una ofrenda floral del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y de los altos dirigentes del país.



El jefe de la instancia laosiana, Bounleua Phandanouvong, recibió a la delegación vietnamita y agradeció los gestos de Vietnam con motivo de la efeméride.



Durante el encuentro, el embajador vietnamita Nguyen Minh Tam destacó los logros alcanzados por Laos bajo el liderazgo de su Partido en los últimos 71 años, tanto en la lucha por la independencia como en la actual etapa de desarrollo nacional. Subrayó que estos avances constituyen una fuente de aliento para Vietnam.



Asimismo, reiteró el respaldo firme y continuo de Vietnam al proceso de renovación de Laos, en particular en la implementación de la Resolución del XII Congreso del Partido y del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, con vistas a consolidar un país pacífico, independiente y próspero.



Nguyen Minh Tam valoró además el fortalecimiento de la relación especial entre ambos países, cada vez más profunda y eficaz en todos los ámbitos. Señaló que la incorporación del concepto de “conexión estratégica” marca un nuevo nivel en los lazos bilaterales, acorde con el contexto actual.



El diplomático también expresó el agradecimiento de Vietnam por el apoyo constante de Laos a lo largo de la historia.



En la reunión, el embajador informó sobre las recientes elecciones en Vietnam para la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares del período 2026-2031, destacando su importancia política y democrática.



Por su parte, Bounleua Phandanouvong reconoció los logros de Laos en las últimas décadas y destacó la contribución decisiva del apoyo vietnamita. Asimismo, felicitó a Vietnam por sus recientes procesos políticos y reiteró su satisfacción por el continuo desarrollo de la relación bilateral.



En la cita, ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir coordinando esfuerzos para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y los planes de cooperación entre los dos países, en beneficio mutuo y en contribución a la estabilidad regional./.

VNA