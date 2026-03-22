Visita del primer ministro de Vietnam a Rusia promete cambios positivos en cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – La próxima visita oficial del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, a Rusia, del 22 al 25 de marzo, abre perspectivas de cambios positivos en la cooperación bilateral, en un contexto en que ambos países buscan impulsar una agenda integral y de largo plazo, según el académico ruso Leonid Borisovich Vardomsky.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Rusia, en ocasión de la visita oficial de Minh Chinh al país euroasiático, el doctor Vardomsky señaló que la política exterior económica multilateral que sigue Vietnam se ajusta bien a las condiciones naturales de un país con una gran población, rápido crecimiento, una extensa línea costera y una ubicación geográfica cercana a economías de rápido desarrollo.

En este marco, Vietnam se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión extranjera y está modernizando su economía de manera dinámica. El país participa ampliamente en las cadenas de valor globales y en grandes proyectos con empresas internacionales líderes.

Estos factores demuestran la fiabilidad de Vietnam como socio, al tiempo que generan ingresos significativos para la nación, afirmó.

Desde una perspectiva de investigación, el experto ruso subrayó que, pese a que la escala de la cooperación sigue siendo modesta, ambos países están interesados en elevar las relaciones económicas a la altura de su alto nivel de confianza política.

Indicó que el enfoque de la visita se centrará en la energía y otros suministros en el contexto de una situación global volátil. Expresó su esperanza de que la visita arroje resultados positivos, destacando que ambas partes enfrentan un programa de cooperación integral y a largo plazo.

El desarrollo y la implementación de este programa requerirán esfuerzos considerables para comprender claramente los intereses actuales y futuros de ambos países, así como el potencial para traducirlos en una cooperación bilateral eficaz, concluyó./.