Vietnam felicita al Partido Popular Revolucionario de Laos por su 71.º aniversario

Hanoi (VNA) - Con motivo del 71.º aniversario de la fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam envió un mensaje de felicitación a su par de PPRL.
En el mensaje se destaca que, a lo largo de 71 años, bajo la acertada dirección del PPRL, Laos ha logrado importantes y amplios avances en todos los ámbitos; la estabilidad política y social se ha mantenido, el desarrollo socioeconómico ha obtenido resultados positivos, la vida de la población ha mejorado constantemente, y la posición y el prestigio de este país en la región y en el ámbito internacional han seguido elevándose. Estos logros constituyen un importante estímulo y fuente de motivación para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.
Vietnam expresa su profunda gratitud por el apoyo leal, fiel y valioso que el Partido, el Estado y el pueblo laosiano han brindado a Vietnam en la causa de liberación nacional en el pasado, así como en la actual construcción y defensa de la Patria. Vietnam celebra la decisión de ambas partes de incorporar el contenido de “cohesión estratégica” al marco de las relaciones bilaterales, elevando los vínculos a un nuevo nivel bajo la consigna de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, lo que refleja la profunda confianza política y la determinación común de fortalecer la cooperación bilateral.
Vietnam reafirma su firme apoyo a la causa de renovación de Laos y su disposición a acompañar y respaldar al país vecino en la implementación exitosa de las resoluciones del XII Congreso del PPRL y del X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, con el objetivo de construir un Laos pacífico, independiente, democrático y próspero.
El mensaje subraya que las relaciones especiales Vietnam-Laos, cultivadas por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, continúan consolidándose y desarrollándose de manera integral, cada vez más profunda, práctica y eficaz.
El Partido Comunista de Vietnam (PCV) reitera que continuará coordinando estrechamente con el Partido Popular Revolucionario de Laos para implementar de manera efectiva los acuerdos y convenios firmados entre ambos Partidos y Gobiernos.
Con esta ocasión, el secretario general del PCV, To Lam, envió un ramo de flores de felicitación al secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith./.
Líder partidista vietnamita recibe al ministro de Seguridad Pública de Laos
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, reafirmó el respaldo constante de Vietnam al desarrollo de Laos, así como su disposición a compartir experiencias en diversos ámbitos en beneficio mutuo, al recibir hoy en esta capital al ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmany.