Rinden homenaje en México al Presidente Ho Chi Minh por 136 aniversario de su natalicio

Ciudad de México (VNA)- En un ambiente solemne y emotivo, funcionarios de la Embajada de Vietnam en México, junto con representantes de entidades vietnamitas acreditadas en este país, realizaron una ceremonia de ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su monumento ubicado en el Jardín de la Libertad de los Pueblos en el Centro Histórico de la Ciudad de México con motivo del 136 aniversario de su natalicio (19 de mayo de 1890- 2026).



En medio del entorno histórico del centro de la capital mexicana, donde diariamente transitan miles de personas, la imagen del Presidente Ho Chi Minh se erige con sencillez, cercanía y solemnidad.



Los arreglos florales depositados al pie de la estatua expresaron la profunda gratitud de los vietnamitas residentes lejos de la Patria hacia el genial líder de la nación, Héroe de la Liberación Nacional y Celebridad Cultura Mundial, quien dedicó toda su vida a la independencia y libertad del pueblo vietnamita y al anhelo de paz de la humanidad.



La ceremonia de este año tuvo un significado especial al celebrarse justo después de la conclusión de las obras de restauración y rehabilitación del monumento al Presidente Ho Chi Minh, realizadas durante más de un mes, coincidiendo además con el 51 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y México (19 de mayo de 1975 - 2026).



Durante el solemne acto conmemorativo, los participantes guardaron un minuto de silencio para expresar su infinita gratitud hacia el Presidente Ho Chi Minh, quien enalteció el nombre de Vietnam con su elevado pensamiento humanista, su aspiración de liberar a los pueblos y su profundo espíritu de solidaridad internacional.



A pesar de la distancia geográfica, la imagen del líder vietnamita continúa presente de manera entrañable en tierras latinoamericanas, como un puente espiritual que fortalece los lazos entre los pueblos de Vietnam y México.



Según la Embajada de Vietnam en México, tras más de un mes de trabajos de construcción y restauración, el 18 de mayo de 2026 la parte mexicana encargada de la obra, integrada por el escultor Pedro Ponzanelli y el especialista en restauración Francisco Mata, concluyó oficialmente la rehabilitación del monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Parque de la Libertad de los Pueblos y entregó la obra a representantes del Gobierno de la Ciudad de México, del Centro Histórico y de la Embajada de Vietnam en México.



Además de la restauración de la estatua, todo el entorno del monumento fue renovado de manera integral, creando un espacio solemne y apacible en medio de una urbe de más de 20 millones de habitantes.



Tras su rehabilitación, la obra no solo posee valor estético e histórico, sino que constituye también un símbolo vivo de la sólida amistad entre Vietnam y México, dos pueblos geográficamente distantes pero unidos por ideales comunes de independencia, justicia y paz.



Está previsto que la Embajada de Vietnam, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, organice la ceremonia oficial de inauguración de la obra el próximo 27 de mayo de 2026, en ocasión del 136 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh y del 51 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y México.



Se trata de los hitos que reafirman la vitalidad perdurable de la amistad bilateral y el respeto del pueblo mexicano hacia el entrañable líder del pueblo vietnamita./.

VNA