Vietnam muestra potencial económico y oportunidades de inversión en San Petersburgo

Moscú (VNA) - Un seminario titulado “Día de la Economía de Vietnam” se celebró el 18 de mayo en la Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo, como parte de la Semana de Vietnam en esta ciudad rusa.

​El evento fue organizado conjuntamente por la Embajada de Vietnam en Rusia, el Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, la Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo y el Fondo “Tradición y Amistad” para la cooperación Rusia–Vietnam.

​A la ceremonia de apertura asistieron el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi; la subsecretaria del Comité del Partido de Hanoi y presidenta del Consejo Popular municipal, Phung Thi Hong Ha; el vicepresidente de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, Nikolai Bondarenko; el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Vyacheslav Kalganov; y el presidente de la Asociación de Organizaciones Vietnamitas en Rusia, Do Xuan Hoang, entre otros.

​Durante el evento, Minh Khoi destacó que la cooperación económica entre Vietnam y Rusia está entrando en una nueva etapa con prometedoras oportunidades de crecimiento. Elogió el programa de este año por combinar una mesa redonda empresarial, un foro juvenil de negocios y actividades culturales y gastronómicas tradicionales, creando tanto una plataforma académica para el diálogo como una oportunidad para profundizar el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.

​El embajador señaló que la cooperación entre San Petersburgo y las localidades vietnamitas se ha consolidado recientemente como un modelo eficaz para ampliar las asociaciones entre gobiernos locales. Añadió que el óblast de Leningrado también busca fortalecer los intercambios entre pueblos y los vínculos económicos con provincias y ciudades vietnamitas.

Panorama de la reunión entre Phung Thi Hong Ha, presidenta del Consejo Popular de Hanoi, y Aleksandr Belsky, titular del Consejo Legislativo de la ciudad de San Petersburgo. (Fuente: VNA)

​Por su parte, Vyacheslav Kalganov afirmó que el Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo concede gran importancia al fortalecimiento de la amistad entre Rusia y Vietnam y está dispuesto a apoyar a los socios vietnamitas en la promoción de la cooperación bilateral.

​Destacó los resultados positivos alcanzados en turismo, salud y servicios, y describió el Día de la Economía de Vietnam como una plataforma práctica para el diálogo directo y nuevas oportunidades de asociación.

​Una sesión clave del programa, titulada “Rusia–Vietnam: cooperación económica en un nuevo entorno”, contó con debates entre académicos, empresarios y expertos económicos sobre comercio bilateral, inversión y cooperación educativa. Los participantes intercambiaron resultados de investigaciones, experiencias prácticas y evaluaciones sobre nuevas oportunidades para proyectos conjuntos.

​En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Moscú, Dmitry Vasilenko, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo, destacó que el seminario fue el primer evento de la universidad dedicado a la economía vietnamita.

​Señaló que los debates fueron más allá de la cooperación bilateral para abordar oportunidades globales más amplias, especialmente porque Vietnam sigue siendo una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y una importante puerta de entrada para Rusia al dinámico mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

​La Semana de Vietnam en San Petersburgo se celebrará hasta el 24 de mayo, con festivales culturales y lingüísticos, ferias del libro y actividades conmemorativas por el 136 aniversario del nacimiento del fallecido presidente vietnamita Ho Chi Minh (19 de mayo)./.