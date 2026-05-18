Honran en Canadá el legado de paz y amistad de Ho Chi Minh

Ottawa (VNA) – Un seminario internacional híbrido, organizado con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo), promovió entre el público canadiense y amigos internacionales los valores de paz, amistad y solidaridad internacional legados por el líder vietnamita.



Organizado de manera conjunta por el Consejo Cultural y Educativo Canadá-Vietnam (CVCEC) y la Sociedad Canadá-Vietnam (CVS), el evento reunió a académicos, investigadores, estudiantes, jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero y miembros de la comunidad vietnamita en Canadá.



A través de ponencias académicas, presentaciones de libros y debates sobre música, poesía y diplomacia cultural, el encuentro ofreció al público canadiense una visión de Vietnam como una nación amante de la paz, rica en tradiciones humanistas y comprometida con la amistad entre los pueblos.



En el marco del evento, la fundadora del CVCEC, Phan Quynh Trang, explicó a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Ottawa que los organizadores buscaban promover los valores vietnamitas en Canadá mediante tres objetivos fundamentales.



Entre las iniciativas destacan la difusión del Pensamiento de Ho Chi Minh como tema de estudio sobre la paz y la amistad desde perspectivas objetivas de académicos internacionales; el uso del arte, especialmente de «Las Baladas de Ho Chi Minh», como puente cultural portador de un mensaje duradero de amistad; y el fortalecimiento del orgullo nacional junto con el fomento de una mentalidad de ciudadanía global entre las nuevas generaciones.



El seminario también puso de relieve el papel de las organizaciones culturales y educativas vietnamitas en Canadá en el impulso de los intercambios entre pueblos, contribuyendo al entendimiento mutuo y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales sobre la base de la cultura, la educación y los valores humanitarios compartidos.



Uno de los momentos centrales del evento fue la presentación de «Las Baladas de Ho Chi Minh», a cargo de la Dra. Nguyen Dai Trang, directora del CVS. La obra reúne 25 canciones y poemas dedicados al fallecido líder vietnamita, escritos por autores del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Chile, Venezuela y Vietnam.



A través de la música y la poesía, el libro muestra cómo la figura del presidente Ho Chi Minh ha trascendido las fronteras de Vietnam para convertirse en una fuente de inspiración para artistas, intelectuales y amigos de distintas partes del mundo.



El profesor adjunto Joe Pateman, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de York en Canadá, señaló que los esfuerzos del presidente Ho Chi Minh por promover la solidaridad y la amistad internacionales ofrecen enseñanzas que trascienden los contextos nacionales, manteniéndose al mismo tiempo arraigadas en principios prácticos de independencia y diplomacia.



Según Pateman, la vigencia del legado de Ho Chi Minh radica en demostrar que la cooperación y la solidaridad internacionales pueden impulsarse mediante una diplomacia equilibrada y flexible, capaz de salvaguardar la independencia nacional y contribuir a la paz y la estabilidad mundial.

Los académicos participantes coincidieron en que el Pensamiento de Ho Chi Minh mantiene plena vigencia como un importante marco de referencia en el cada vez más complejo escenario internacional actual.



Añadieron que su legado no solo forma parte de la memoria histórica de Vietnam, sino que también constituye una fuente de valores con capacidad de conectar con el mundo contemporáneo. En un contexto de creciente incertidumbre global, los mensajes de paz, independencia, amistad, respeto mutuo y cooperación para el desarrollo compartido promovidos por el Presidente Ho Chi Minh conservan una profunda relevancia.



Asimismo, destacaron que esos valores no solo están vinculados a la lucha de Vietnam por la independencia, sino que también tienen gran resonancia en los debates contemporáneos sobre relaciones internacionales, diplomacia cultural e intercambios pueblo a pueblo./.

VNA