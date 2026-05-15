Política

Ciudad Ho Chi Minh debate el futuro urbano sostenible

Expertos nacionales e internacionales debatieron en Ciudad Ho Chi Minh sobre edificios de gran altura, transporte urbano sostenible y desarrollo ecológico durante el Foro de Edificios de Gran Altura 2026.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Subcomisión de Construcción de la Cámara Europea de Comercio en Vietnam (EuroCham), en coordinación con el Consejo sobre Urbanismo Vertical (CVU), organizó recientemente en Ciudad Ho Chi Minh el Foro de Edificios de Gran Altura 2026, centrado en el desarrollo sostenible de las construcciones de gran altura en las zonas urbanas vietnamitas.

Jean Jacques Bouflet, vicepresidente de EuroCham encargado de políticas públicas, explicó que, tras el éxito de la primera edición celebrada en 2024, el foro de este año puso el foco en temas clave como el desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD), el diseño sostenible de edificios altos, la vivienda asequible y las estrategias integradas de desarrollo urbano. El evento reunió a arquitectos, urbanistas, promotores inmobiliarios y expertos en sostenibilidad de Vietnam y del extranjero.

Según Bouflet, el objetivo del foro es crear un espacio de diálogo político, intercambio de conocimientos y conexión profesional que contribuya a definir el futuro del desarrollo urbano de Vietnam. En el marco del encuentro, varias empresas presentaron proyectos destacados con soluciones innovadoras en diseño, ingeniería e integración urbana sostenible.

Los participantes señalaron que el rápido proceso de urbanización ha impulsado el crecimiento de los edificios de gran altura en Vietnam, tanto en número como en escala y funcionalidad. Estas construcciones ayudan a optimizar el uso del suelo, crear espacios urbanos modernos y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el desarrollo acelerado en las grandes ciudades también plantea desafíos relacionados con la planificación urbana, la infraestructura y las normas técnicas.

Le Minh Long, subdirector del Departamento de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Ministerio de Construcción, afirmó que el sistema de normas y reglamentos técnicos debe seguir revisándose y actualizándose para responder a las exigencias de proyectos de gran escala y alta complejidad técnica. Asimismo, indicó que el Ministerio impulsa el desarrollo de edificios verdes, energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, además de perfeccionar los criterios técnicos vinculados a la gestión de residuos.

De acuerdo con Minh Long, la planificación y gestión urbanas deben adelantarse al ritmo del desarrollo, garantizando la sincronización entre los edificios de gran altura y las infraestructuras técnicas y sociales. También destacó la necesidad de estudiar y aplicar modelos urbanos avanzados, como las ciudades compactas y ecológicas, adaptados a las condiciones de Vietnam para mejorar la eficiencia en el uso del suelo y la calidad ambiental.

Especialistas participantes consideraron que la implementación de la Ley de Construcción modificada y otras reformas institucionales están generando nuevas oportunidades para promover un desarrollo urbano sostenible y atraer inversiones. En medio de la rápida transformación urbana del país, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad en la planificación y construcción de edificios de gran altura.

Florence Chan, directora ejecutiva de la empresa Kohn Pedersen Fox (KPF), subrayó que Ciudad Ho Chi Minh necesita optimizar el uso de los recursos e incorporar tecnologías e innovación en el diseño para responder a las demandas de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.

Por su parte, Marc Salemink, subdirector de UNStudio, afirmó que las megaciudades deben desarrollar sistemas de transporte público adecuados paralelamente al crecimiento de edificios altos, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir el uso de vehículos privados.

Según los expertos, Ciudad Ho Chi Minh también necesita fortalecer sus bases de datos y mecanismos de gestión para implementar eficazmente las políticas TOD y atraer inversiones hacia proyectos sostenibles./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #EuroCham #desarrollo urbano sostenible #transporte público
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