Economía

Vingroup lanza el mayor proyecto urbanístico jamás desarrollado en Dien Bien

El conglomerado Vingroup inició hoy la construcción de un complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien, considerado el mayor proyecto de desarrollo urbano jamás puesto en marcha en esta localidad del noroeste de Vietnam.

La ceremonica de inicio de la construcción del complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien. (Foto: VNA)
La ceremonica de inicio de la construcción del complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien. (Foto: VNA)

​Dien Bien, Vietnam (VNA) – El conglomerado Vingroup inició hoy la construcción de un complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien, considerado el mayor proyecto de desarrollo urbano jamás puesto en marcha en esta localidad del noroeste de Vietnam.

​La obra cuenta con una inversión total prevista de unos 898 millones de dólares y se espera que se convierta en un nuevo motor para la expansión urbana, el turismo y los servicios en la región.

​Durante la ceremonia de inicio de obras, el presidente del Comité Popular provincial de Dien Bien, Le Van Luong, calificó el proyecto como un hito importante para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

vnanet-vingroup.jpg
Diseño del complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien. (Foto: VNA)

Asimismo, instó al inversionista y a las agencias competentes a acelerar los procedimientos relacionados con terrenos, construcción y medio ambiente, además de coordinar estrechamente las labores de liberación de terrenos y reasentamiento para garantizar el avance del proyecto conforme al cronograma previsto.

​Las autoridades provinciales reafirmaron su compromiso de seguir apoyando a los inversionistas durante todo el proceso de implementación, al tiempo que garantizarán que las políticas de compensación y reasentamiento cumplan con las regulaciones y armonicen los intereses de los residentes, las empresas y el Estado.

​Según funcionarios locales, el proyecto contribuirá a transformar el paisaje urbano de Dien Bien y generará un nuevo impulso para toda la región noroeste mediante la creación de empleos, el estímulo al comercio y al turismo, la mejora del nivel de vida y el aumento de los ingresos presupuestarios locales.

​Por su parte, el vicepresidente de Vingroup, Le Khac Hiep, afirmó que este desarrollo refleja el compromiso a largo plazo del grupo de apoyar la transformación de Dien Bien en un nuevo centro urbano, turístico y de servicios del noroeste.

​Añadió que Vingroup movilizará todos los recursos necesarios para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y conforme a los requisitos de planificación, uso de suelo, protección ambiental y desarrollo sostenible.

​De acuerdo con el plan maestro, el proyecto abarcará más de 228,5 hectáreas y podrá albergar a unos 12 mil residentes. Está diseñado bajo el modelo de “ciudad dentro de la ciudad”, integrando zonas residenciales, instalaciones comerciales y de servicios, complejos turísticos, escuelas, servicios de salud, espacios públicos e infraestructura deportiva.

​Uno de los aspectos más destacados del desarrollo será un campo de golf de 18 hoyos de casi 87 hectáreas, concebido para armonizar con el paisaje natural del noroeste. El proyecto también incluirá un hotel de estándar internacional, un sistema educativo, cerca de mil villas, alrededor de mil 900 casas adosadas, modernas instalaciones y casi 10 hectáreas destinadas a viviendas sociales.

​Ubicado en el barrio de Dien Bien Phu y la comuna de Thanh Nua, el proyecto se beneficiará de una mejor conectividad con el Aeropuerto de Dien Bien y el futuro corredor de autopista Moc Chau–Son La–Dien Bien.

​Las autoridades señalaron que el proyecto contribuirá a expandir el espacio urbano, fortalecer la conectividad regional en turismo y comercio, y respaldar el objetivo de la ciudad de Dien Bien de alcanzar el estatus urbano de categoría II.

​Al margen del evento, la empresa VinEnergo y el Comité Popular provincial firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en energías renovables.

​En virtud del acuerdo, la empresa desarrollará la planta solar Dien Bien 1, ya aprobada, además de estudiar propuestas para proyectos de energía solar con una capacidad total cercana a 10GW y una inversión estimada de unos 6 mil millones de dólares, junto con proyectos de almacenamiento energético con capacidad prevista de aproximadamente 8.000MWh y una inversión estimada de alrededor de 1,08 mil millones de dólares./.

VNA
#Vingroup #Dien Bien #desarrollo urbano #inversión #campo de golf #vivienda social #VinEnergo #energía solar #noroeste de Vietnam #infraestructura Dien Bien
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

VINENERGO desarrollará un gran proyecto de energía eólica en Gia Lai

El Comité Popular de la provincia central de Gia Lai aprobó a la Compañía Energética por Acciones (VINENERGO), miembro de Vingroup, como inversor de la Fase 1 del proyecto de la central eólica Hon Trau, con una inversión total de casi 48,4 billones de dongs vietnamitas (más de 1.860 millones de dólares estadounidenses).

Ver más

Foto ilustrativa. Fuente: VNA

Resolución 68: Vietnam impulsa el sector privado y a su diáspora como motores del desarrollo

Tras un año de implementación de la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada, la comunidad empresarial y los vietnamitas residentes en Canadá perciben señales positivas, especialmente en la transformación del enfoque estatal hacia el sector privado, que ha pasado de un modelo de gestión a uno de acompañamiento, protección y facilitación del desarrollo.

Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Quang Ninh apunta a captar más de 3 mil millones de dólares en IED (Foto: VNA)

Quang Ninh apunta a captar más de 3 mil millones de dólares en IED

Tras los resultados positivos registrados en los primeros cuatro meses de 2026 y con una estrategia enfocada en atraer inversiones de alta calidad, la provincia norvietnamita de Quang Ninh aspira a captar más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) este año, con la meta de convertirse anticipadamente en una ciudad bajo administración directa del Gobierno central.