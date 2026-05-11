Vingroup lanza el mayor proyecto urbanístico jamás desarrollado en Dien Bien

​Dien Bien, Vietnam (VNA) – El conglomerado Vingroup inició hoy la construcción de un complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien, considerado el mayor proyecto de desarrollo urbano jamás puesto en marcha en esta localidad del noroeste de Vietnam.

​La obra cuenta con una inversión total prevista de unos 898 millones de dólares y se espera que se convierta en un nuevo motor para la expansión urbana, el turismo y los servicios en la región.

​Durante la ceremonia de inicio de obras, el presidente del Comité Popular provincial de Dien Bien, Le Van Luong, calificó el proyecto como un hito importante para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Diseño del complejo urbano, turístico y deportivo de 228 hectáreas en la provincia norteña de Dien Bien. (Foto: VNA)

Asimismo, instó al inversionista y a las agencias competentes a acelerar los procedimientos relacionados con terrenos, construcción y medio ambiente, además de coordinar estrechamente las labores de liberación de terrenos y reasentamiento para garantizar el avance del proyecto conforme al cronograma previsto.

​Las autoridades provinciales reafirmaron su compromiso de seguir apoyando a los inversionistas durante todo el proceso de implementación, al tiempo que garantizarán que las políticas de compensación y reasentamiento cumplan con las regulaciones y armonicen los intereses de los residentes, las empresas y el Estado.

​Según funcionarios locales, el proyecto contribuirá a transformar el paisaje urbano de Dien Bien y generará un nuevo impulso para toda la región noroeste mediante la creación de empleos, el estímulo al comercio y al turismo, la mejora del nivel de vida y el aumento de los ingresos presupuestarios locales.

​Por su parte, el vicepresidente de Vingroup, Le Khac Hiep, afirmó que este desarrollo refleja el compromiso a largo plazo del grupo de apoyar la transformación de Dien Bien en un nuevo centro urbano, turístico y de servicios del noroeste.

​Añadió que Vingroup movilizará todos los recursos necesarios para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y conforme a los requisitos de planificación, uso de suelo, protección ambiental y desarrollo sostenible.

​De acuerdo con el plan maestro, el proyecto abarcará más de 228,5 hectáreas y podrá albergar a unos 12 mil residentes. Está diseñado bajo el modelo de “ciudad dentro de la ciudad”, integrando zonas residenciales, instalaciones comerciales y de servicios, complejos turísticos, escuelas, servicios de salud, espacios públicos e infraestructura deportiva.

​Uno de los aspectos más destacados del desarrollo será un campo de golf de 18 hoyos de casi 87 hectáreas, concebido para armonizar con el paisaje natural del noroeste. El proyecto también incluirá un hotel de estándar internacional, un sistema educativo, cerca de mil villas, alrededor de mil 900 casas adosadas, modernas instalaciones y casi 10 hectáreas destinadas a viviendas sociales.

​Ubicado en el barrio de Dien Bien Phu y la comuna de Thanh Nua, el proyecto se beneficiará de una mejor conectividad con el Aeropuerto de Dien Bien y el futuro corredor de autopista Moc Chau–Son La–Dien Bien.

​Las autoridades señalaron que el proyecto contribuirá a expandir el espacio urbano, fortalecer la conectividad regional en turismo y comercio, y respaldar el objetivo de la ciudad de Dien Bien de alcanzar el estatus urbano de categoría II.

​Al margen del evento, la empresa VinEnergo y el Comité Popular provincial firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en energías renovables.

​En virtud del acuerdo, la empresa desarrollará la planta solar Dien Bien 1, ya aprobada, además de estudiar propuestas para proyectos de energía solar con una capacidad total cercana a 10GW y una inversión estimada de unos 6 mil millones de dólares, junto con proyectos de almacenamiento energético con capacidad prevista de aproximadamente 8.000MWh y una inversión estimada de alrededor de 1,08 mil millones de dólares./.

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