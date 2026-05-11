Economía

Precios del arroz vietnamita repuntan tras un año de caídas

Los precios del arroz de exportación de Vietnam han vuelto a subir tras más de un año de descensos profundos, impulsados por una notable recuperación de la demanda internacional.

Agricultor de la provincia de An Giang en la cosecha invierno-primaveral. (Foto: VNA)
Agricultor de la provincia de An Giang en la cosecha invierno-primaveral. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los precios del arroz de exportación de Vietnam han vuelto a subir tras más de un año de descensos profundos, impulsados por una notable recuperación de la demanda internacional.

Según la Asociación de Alimentos de Vietnam (AAV), esta tendencia al alza se ha consolidado desde principios de mayo de 2026, reflejando un dinamismo renovado tanto en los mercados externos como en los precios domésticos en el Delta del Mekong.

De acuerdo con los datos de la AAV, el arroz Jasmine vietnamita se cotiza actualmente entre 513 y 517 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de aproximadamente 30 dólares en comparación con abril de 2026. Por su parte, el arroz fragante con un 5% de granos partidos oscila entre 510 y 520 dólares por tonelada, registrando un incremento del 5% al 7%.

En términos interanuales, el precio del arroz al 5% de granos partidos es unos 100 dólares por tonelada superior al del mismo período del año pasado, lo que equivale a un aumento del 25%. Las variedades con 25% y 100% de granos partidos también han experimentado alzas de cerca del 15%.

A nivel interno, en las provincias del Delta del Mekong, los precios del arroz con y sin cáscara también han mostrado signos de recuperación este mes. El precio del grano con cáscara aumentó entre 200 y 300 dongs (0,01 dólares) por kilogramo en comparación con finales de abril, mientras que el arroz subió entre 300 y 500 dongs (0,02 dólares) por kilogramo, dependiendo de la variedad.

Ante este escenario, la Asociación de Alimentos de Vietnam ha solicitado al Gobierno y a los ministerios pertinentes intensificar el diálogo con socios clave como China y Filipinas para facilitar el comercio de este grano.

Asimismo, la AAV enfatizó la importancia de expandir las exportaciones hacia nuevos mercados, especialmente en África, donde se identifica un gran potencial para el producto vietnamita. La asociación instó además a las autoridades a trabajar con las navieras para estabilizar los horarios de transporte y evitar el recorte de rutas marítimas, garantizando así la fluidez de las entregas al exterior./.

VNA
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