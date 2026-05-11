Procesamiento y manufactura impulsan el crecimiento industrial de Vietnam

Hanoi (VNA) - El índice de producción industrial de Vietnam en abril de 2026 registró un aumento del 3% respecto al mes anterior y del 9,9% en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Oficina General de Estadísticas, del Ministerio de Finanzas.

En los primeros cuatro meses del año, este índice creció un 9,2%, reflejando una recuperación estable y una expansión del sector industrial.

El sector de procesamiento y manufactura sigue siendo la “locomotora”, con un aumento del 9,9%, contribuyendo con 7,8 puntos porcentuales al crecimiento total, mientras que la producción y distribución de electricidad aumentó un 7,5%, el suministro de agua y tratamiento de residuos un 7,4%, y la extracción de minerales un 4,0%. Esta estructura confirma el papel líder del procesamiento y manufactura y la estabilidad de las industrias de infraestructura.

El índice de producción industrial creció en las 34 localidades del país, mostrando la amplia expansión de la actividad industrial. Algunas provincias registraron altos incrementos gracias a la manufactura y la electricidad, como Ninh Binh, Phu Tho, Ha Tinh, Nghe An y Bac Ninh; provincias con energía hidroeléctrica, como Lai Chau y Son La, también mostraron un fuerte crecimiento en el sector eléctrico.

Sin embargo, algunas regiones crecieron menos debido a su dependencia de la minería y la electricidad, como Lang Son, Lao Cai, Quang Ngai y Tuyen Quang, reflejando diferencias en la estructura industrial y el grado de transformación económica entre regiones.

En los primeros cuatro meses, algunos productos industriales clave registraron aumentos significativos interanuales: motocicletas 33,3%; productos pesqueros procesados 22,5%; automóviles 22,4%; acero laminado 17,0%; barras y ángulos de acero 15,8%; cerveza 15,5%; pinturas químicas 14,7%.

Línea de producción de airbags para automóviles destinados a la exportación en la empresa HTM Hai Phong New Materials Technology (Fuente: VNA)

Por el contrario, algunos productos disminuyeron: carbón limpio 5,4%; glutamato monosódico 4,4%; televisores 4,3%; calzado de cuero 4,1%; fertilizante Urea 1,1%.

El mercado laboral industrial también mostró señales positivas, con un aumento del 1,1% respecto al mes anterior y del 3,6% en comparación con 2025. Dentro de esto, el empleo en empresas estatales aumentó un 0,2%; en empresas privadas creció un 1,1% y disminuyó un 0,1%; en empresas con inversión extranjera repuntó un 1,2% y un 5,1%.

En general, el crecimiento industrial se está expandiendo, aunque hay diferencias entre sectores y regiones, lo que requiere continuar con la reestructuración, mejorar la productividad, impulsar el procesamiento y manufactura, y garantizar un crecimiento económico sostenible./.

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