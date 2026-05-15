Sistemas minoristas impulsan expansión de productos agrícolas vietnamitas en mercado interno

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante las dificultades que aún enfrentan numerosas empresas agrícolas para asegurar canales de comercialización estables, las cadenas modernas de distribución se consolidan como un actor clave para ampliar la presencia de los productos vietnamitas y fortalecer sus marcas en el mercado nacional.

Datos del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh muestran que la urbe cuenta actualmente con más de 426 cooperativas agrícolas, mil 232 grupos cooperativos y mil 347 granjas en funcionamiento.

Sin embargo, Nguyen Duc Hung, vicepresidente de la Asociación de Productos Agrícolas Limpios de la ciudad, advirtió que muchas pequeñas empresas todavía deben asumir por sí solas todas las etapas del negocio, desde la producción y la búsqueda de socios hasta la promoción comercial y la expansión de mercados.

A esta situación se suman los altos costos financieros y la presión de las tasas de interés, factores que limitan la capacidad de las empresas para invertir a largo plazo en el fortalecimiento de sus marcas y en la mejora de la calidad de los productos.

Según representantes de la Asociación de Alimentos y Productos Alimenticios de Ciudad Ho Chi Minh, el principal reto del sector no radica en la falta de programas de estímulo al consumo, sino en la ausencia de un ecosistema integral de apoyo que permita a los productos vietnamitas consolidar una posición sólida y sostenible en el mercado interno.

En este contexto, los sistemas modernos de distribución están desempeñando un papel cada vez más importante, no solo como canales de comercialización, sino también como aliados en la estandarización de calidad, la trazabilidad y la construcción de confianza entre los consumidores.

Nguyen Ngoc Huong, directora ejecutiva de Nature Viet Import-Export, señaló que la empresa considera indispensable afianzar primero su presencia en el mercado nacional antes de expandirse internacionalmente. La cooperación con grandes cadenas minoristas como Co.opmart, explicó, ha contribuido a aumentar el reconocimiento de marca y fortalecer la confianza de los consumidores, además de impulsar mayores inversiones en calidad, empaques y sistemas de trazabilidad.

Por su parte, Nguyen Hong Quyet, director de la Cooperativa Agrícola de Alta Tecnología Kim Long, destacó que incorporarse a las cadenas modernas de distribución no solo ayuda a ampliar las oportunidades comerciales, sino que también motiva a las cooperativas a elevar los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Como uno de los principales distribuidores vietnamitas, Saigon Co.op ha mantenido durante años una estrategia orientada a priorizar los productos nacionales, especialmente los agrícolas y aquellos vinculados al programa “Cada Comuna, Un Producto” (OCOP). Gracias a ello, especialidades de Ciudad Ho Chi Minh, como los nidos de salangana de Can Gio y la miel Xuan Nguyen, han logrado llegar a los estantes de los supermercados y acercarse a un mayor número de consumidores.

A finales de 2025, Saigon Co.op, en coordinación con la Asociación de Agricultores de Ciudad Ho Chi Minh, puso en marcha el programa “Acompañando a los productos agrícolas limpios”, destinado a introducir en los supermercados Co.opmart productos certificados bajo estándares VietGAP, orgánicos y OCOP, con precios más accesibles para los consumidores.

Duong Minh Quang, subdirector general de Saigon Co.op, informó que el modelo será ampliado progresivamente a más puntos de venta de la cadena en todo el país.

Desde el ámbito institucional, representantes del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh indicaron que la ciudad ha implementado diversos mecanismos de apoyo para las empresas agrícolas, con el objetivo de estimular el consumo y ampliar mercados. Solo en 2026, las autoridades aprobaron un plan de promoción comercial que contempla 74 grandes programas, además de múltiples iniciativas relacionadas con exportaciones, logística y cadenas de suministro seguras.

Con estas acciones, la ciudad espera generar mayores oportunidades para que los productos agrícolas vietnamitas incrementen su valor y fortalezcan su presencia en el mercado nacional./.