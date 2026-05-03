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Transformación digital y verde impulsa agricultura sostenible en Hanoi

Ante la rápida urbanización, la reducción de la tierra agrícola y el aumento de la demanda de productos agroalimentarios de alta calidad, Hanoi identifica la transformación digital y la transición verde como soluciones clave para elevar el valor de la producción agrícola.

Uso de drones en el cuidado del arroz en la comuna Vi Thanh 1, ciudad de Can Tho. (Fuente: VNA)
Uso de drones en el cuidado del arroz en la comuna Vi Thanh 1, ciudad de Can Tho. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)– Ante la rápida urbanización, la reducción de la tierra agrícola y el aumento de la demanda de productos agroalimentarios de alta calidad, Hanoi identifica la transformación digital y la transición verde como soluciones clave para elevar el valor de la producción agrícola.

La práctica demuestra resultados evidentes de los modelos tecnológicos. En la comuna de Dong Anh (Hanoi), la Cooperativa de Hortalizas Seguras ha aplicado sistemas de control automatizado y monitoreo mediante teléfonos móviles, lo que ha permitido aumentar la productividad en casi un 30% y reducir más del 40% el consumo de agua y fertilizantes. Los productos incorporan códigos QR para la trazabilidad y abastecen al mercado con decenas de toneladas mensuales.

Mientras tanto, en Ciudad Ho Chi Minh, la Cooperativa GAP de hortalizas limpias (comuna de Dong Thanh) ha reducido los costos de producción de unos 2.692 dólares a 1.154 dólares gracias a la adopción de tecnologías avanzadas y modelos circulares, además de asegurar el suministro de insumos.

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Modelo de cultivo de durián con aplicación de agricultura de alta tecnología en la granja Sakura Farm, comuna Dong Khanh Son, provincia de Khanh Hoa. (Fuente: VNA)

Estos modelos reflejan una tendencia inevitable, en la que la transformación digital y la transición verde se consolidan como motores del desarrollo agrícola sostenible, en línea con la Resolución 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

No obstante, el proceso aún se encuentra en una fase inicial: alrededor del 60% de las empresas aplica tecnologías digitales a nivel básico y solo el 5% ha logrado una transformación integral; mientras que el 40% presta atención a los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), pero apenas el 10% implementa modelos verdes a gran escala. Los altos costos iniciales, la escasez de recursos humanos cualificados y las limitaciones en gestión siguen siendo desafíos importantes.

Para impulsar esta “doble transformación”, es necesario perfeccionar el marco institucional de la economía digital y verde, desarrollar las finanzas verdes, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en tecnología y formación, e invertir en infraestructura digital. Asimismo, el sector agrícola debe reforzar la gestión basada en datos, construir bases de datos “precisas, completas, limpias y actualizadas” y aplicar tecnologías en monitoreo y previsión.

La transformación digital y la transición verde se perfilan como dos pilares del nuevo modelo de crecimiento. Las empresas que innoven y adopten tecnologías sostenibles tendrán ventajas competitivas, mientras que aquellas que no se adapten corren el riesgo de quedar rezagadas./.

#Hanoi #agricultura #transformación digital
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