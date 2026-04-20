Sociedad

Hanoi impulsa la transformación digital para el desarrollo del metro

El metro de Hanoi supera los 20 millones de pasajeros en 2025 y se consolida como una alternativa sostenible frente a la congestión y contaminación urbana, impulsando la digitalización del transporte.

El metro de Hanoi está implementando un nuevo sistema automatizado de venta de billetes en la línea Cat Linh-Ha Dong. (Foto: Vietnam+)
El metro de Hanoi está implementando un nuevo sistema automatizado de venta de billetes en la línea Cat Linh-Ha Dong. (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) – Ante la creciente presión de la congestión vehicular y la contaminación del aire en Hanoi, la necesidad de cambiar los hábitos de movilidad hacia opciones más sostenibles resulta cada vez más urgente. En este contexto, el metro urbano se consolida como una alternativa eficaz para la población, contribuyendo a aliviar el tránsito y mejorar la calidad ambiental.

En los últimos tiempos, el uso del ferrocarril urbano se ha convertido en una tendencia entre los habitantes de la capital vietnamita. En 2025, la empresa Hanoi Metro transportó más de 20 millones de pasajeros en las líneas Cat Linh–Ha Dong y Nhon–estación de Hanoi, superando en más de un 7% el plan previsto, con un promedio de 57 mil usuarios diarios. Este crecimiento refleja un cambio en los hábitos de desplazamiento hacia medios de transporte públicos, modernos y respetuosos con el medio ambiente.

Muchos usuarios destacan que el paso de la motocicleta al metro permite ahorrar tiempo y costos. La estabilidad en los tiempos de viaje, sin verse afectada por la congestión, facilita trayectos más rápidos. Además, las tarifas resultan asequibles y eliminan gastos adicionales como combustible, estacionamiento o mantenimiento.

El creciente uso del metro contribuye a configurar una ciudad más moderna y sostenible. No obstante, para consolidar esta tendencia, es necesario seguir invirtiendo en infraestructura, fortalecer la conectividad con otros medios de transporte y promover la aplicación de tecnologías en la gestión y operación.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, Hanoi Metro ha impulsado la transformación digital, especialmente en el sistema de venta de billetes. Actualmente, los pasajeros pueden adquirirlos a través de la aplicación móvil “Hanoi Metro” u otras plataformas vinculadas, seleccionando tipos de billete y realizando pagos electrónicos mediante diversas opciones. Una vez completado el proceso, basta con escanear el código en los accesos automáticos para abordar el tren, sin necesidad de hacer filas.

El sistema también permite registrar abonos mensuales electrónicos para estudiantes y trabajadores frecuentes, integrados en códigos QR o tarjetas digitales, lo que facilita su uso. Paralelamente, se mantienen las opciones de compra directa en máquinas automáticas o taquillas.

Asimismo, el sector ferroviario urbano de Hanoi ha implementado un nuevo sistema de control de acceso basado en identificación electrónica y biometría. Tras ocho meses de prueba, más de 5,7 millones de pasajeros han utilizado esta tecnología, lo que ha contribuido a un aumento del 48% en los ingresos y del 15% en el número de usuarios en comparación con el mismo período de 2025.

Según representantes de Hanoi Metro, el sistema permite utilizar documentos de identidad con chip, tarjetas bancarias o códigos QR, fomentando pagos sin efectivo y mejorando la experiencia del usuario.

La adopción de tecnologías avanzadas no solo optimiza la gestión y operación, sino que también sienta las bases para un sistema integrado de billetaje electrónico en toda la red de transporte público, contribuyendo al objetivo de convertir a Hanoi en una ciudad moderna, verde y sostenible./.

VNA
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