Hanoi impulsa transición verde en su sistema de autobuses

Hanoi (VNA) Las autoridades de Hanoi han propuesto una ambiciosa hoja de ruta para transformar su sistema de autobuses hacia el uso de energías limpias, en línea con la estrategia nacional de transición energética y reducción de emisiones.



El Departamento de Construcción de la capital informó hoy que el Centro de Gestión y Operación del Transporte presentó un plan para ajustar y reforzar las rutas de autobuses, con el objetivo de cumplir la Directiva N.º 20/CT-TTg del Primer Ministro sobre la conversión de los medios de transporte.



Según el plan, a partir del 1 de julio de 2026, el 100 % de los autobuses que circulen dentro del Anillo 1 deberán utilizar energía verde, ya sea electricidad o gas natural comprimido (GNC). Esta meta se ampliará al Anillo 2 desde el 1 de enero de 2028 y al Anillo 3 a partir de 2030.

La propuesta contempla una reorganización de la red en tres fases, que incluye el mantenimiento de rutas existentes, la conversión progresiva de vehículos, así como ajustes en recorridos y terminales para optimizar la operación del sistema.



En paralelo, se prevé la apertura de nuevas líneas de autobuses: 12 en la primera fase y seis en la segunda, mientras que en la etapa final no se plantean ampliaciones, dado que la red se considerará ya consolidada.



Actualmente, Hanoi cuenta con 155 rutas de autobuses que cubren la totalidad de sus comunas y barrios, además de conectar con provincias vecinas como Hai Phong, Bac Ninh, Hung Yen, Ninh Binh y Phu Tho. La red dispone de más de 5.000 paradas y una flota superior a 2.200 vehículos, de los cuales una proporción creciente cumple estándares ambientales avanzados.



Las autoridades destacan que, junto con el sistema ferroviario urbano, el autobús constituye la columna vertebral del transporte público en la ciudad, apoyado por políticas tarifarias preferenciales para diversos grupos sociales.



No obstante, el plan responde también a los desafíos derivados de la transición: a partir de 2026 se prohibirá la circulación de motocicletas de combustibles fósiles en el Anillo 1, medida que se ampliará progresivamente en los años siguientes. En este contexto, fortalecer la capacidad y cobertura del sistema de autobuses se perfila como un requisito clave para garantizar la movilidad urbana sostenible en la capital vietnamita./.

VNA