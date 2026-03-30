Celebran en Moscú un mitin por 95 aniversario de Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh

Moscú (VNA)- Un mitin se celebró en Moscú para conmemorar los 95 años de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y los 25 años de la creación del Comité de esa organización juvenil en Rusia.



El secretario del Comité, Mai Tung Lam, subrayó que los jóvenes vietnamitas en Rusia se esfuerzan en el dominio del conocimiento y la tecnología y expresan su disposición a contribuir a la construcción y defensa de la Patria.



En el contexto de los esfuerzos del país para entrar en una nueva fase de desarrollo, los miembros de la Unión deben promover el espíritu de "Aspiración - Unidad - Valentía - Vanguardia - Creatividad", continuar aprendiendo, dominar la ciencia y la tecnología, y contribuir al desarrollo de la nación.



A la ceremonia asistieron representantes del Comité del Partido, la Embajada de Vietnam, la Unión de Organizaciones de Vietnamitas en Rusia, así como numerosos miembros del movimiento juvenil, estudiantes e investigadores de todo el país.



Según la subsecretaria del Partido en Rusia, Ngo Thi Thu Hoai, el movimiento juvenil ha crecido significativamente, con cerca de 9.000 jóvenes y estudiantes, de los cuales casi 4.000 son miembros activos en 54 organizaciones locales.



El año pasado, se organizaron cerca de 160 actividades, se presentaron 233 miembros destacados al Partido y se incorporaron 28 nuevos miembros, lo que demuestra la fuerza y el liderazgo de la juventud.



Los representantes de los miembros del movimiento señalaron que el Mes de la Juventud simboliza el espíritu de valentía y responsabilidad. Para los estudiantes vietnamitas en el extranjero, la tarea principal es estudiar bien, integrarse a la sociedad local y difundir la imagen de Vietnam al mundo.



En esta ocasión, se premiaron a varios colectivos e individuos por sus logros en el trabajo juvenil y asociativo. Con anterioridad, el Comité del Movimiento Juvenil organizó una ceremonia de ofrenda floral en la Plaza del Presidente Ho Chi Minh, incorporado nuevos miembros y llevado a cabo una serie de actividades educativas.



Estas actividades contribuyen a despertar el orgullo, consolidar los ideales y crear impulso para que la juventud vietnamita en Rusia continúe su aprendizaje, entrenamiento y desempeñe un papel de vanguardia en esta nueva etapa./.

VNA