Sociedad

Celebran en Moscú un mitin por 95 aniversario de Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh

Un mitin se celebró en Moscú para conmemorar los 95 años de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y los 25 años de la creación del Comité de esa organización juvenil en Rusia.

Tran Phu Thuan, vicepresidente y secretario general de la Unión de Organizaciones Vietnamitas en Rusia, entrega Certificados de Mérito a colectivos e individuos con logros sobresalientes en el trabajo juvenil. Foto: VNA
Tran Phu Thuan, vicepresidente y secretario general de la Unión de Organizaciones Vietnamitas en Rusia, entrega Certificados de Mérito a colectivos e individuos con logros sobresalientes en el trabajo juvenil. Foto: VNA

Moscú (VNA)- Un mitin se celebró en Moscú para conmemorar los 95 años de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y los 25 años de la creación del Comité de esa organización juvenil en Rusia.

El secretario del Comité, Mai Tung Lam, subrayó que los jóvenes vietnamitas en Rusia se esfuerzan en el dominio del conocimiento y la tecnología y expresan su disposición a contribuir a la construcción y defensa de la Patria.

En el contexto de los esfuerzos del país para entrar en una nueva fase de desarrollo, los miembros de la Unión deben promover el espíritu de "Aspiración - Unidad - Valentía - Vanguardia - Creatividad", continuar aprendiendo, dominar la ciencia y la tecnología, y contribuir al desarrollo de la nación.

A la ceremonia asistieron representantes del Comité del Partido, la Embajada de Vietnam, la Unión de Organizaciones de Vietnamitas en Rusia, así como numerosos miembros del movimiento juvenil, estudiantes e investigadores de todo el país.

Según la subsecretaria del Partido en Rusia, Ngo Thi Thu Hoai, el movimiento juvenil ha crecido significativamente, con cerca de 9.000 jóvenes y estudiantes, de los cuales casi 4.000 son miembros activos en 54 organizaciones locales.

El año pasado, se organizaron cerca de 160 actividades, se presentaron 233 miembros destacados al Partido y se incorporaron 28 nuevos miembros, lo que demuestra la fuerza y el liderazgo de la juventud.

Los representantes de los miembros del movimiento señalaron que el Mes de la Juventud simboliza el espíritu de valentía y responsabilidad. Para los estudiantes vietnamitas en el extranjero, la tarea principal es estudiar bien, integrarse a la sociedad local y difundir la imagen de Vietnam al mundo.

En esta ocasión, se premiaron a varios colectivos e individuos por sus logros en el trabajo juvenil y asociativo. Con anterioridad, el Comité del Movimiento Juvenil organizó una ceremonia de ofrenda floral en la Plaza del Presidente Ho Chi Minh, incorporado nuevos miembros y llevado a cabo una serie de actividades educativas.

Estas actividades contribuyen a despertar el orgullo, consolidar los ideales y crear impulso para que la juventud vietnamita en Rusia continúe su aprendizaje, entrenamiento y desempeñe un papel de vanguardia en esta nueva etapa./.

VNA
#Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

La Resolución 57 impulsa la transformación del sector agrícola hacia un modelo verde y circular, vinculado a cadenas de valor y a la relación entre producción y consumo, mediante la creación de zonas de producción concentrada a gran escala, especializadas en cultivos locales clave.

Operación del sistema de suministro de gasolina y petróleo en PV Oil Nha Be (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA

Vietnam asigna cientos de millones de dólares para estabilizar mercado de combustibles

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Decisión 483/QD-TTg, mientras el gobierno promulgó la Resolución 69/NQ-CP, mediante las cuales se autoriza la asignación de 8.000 mil millones de dongs vietnamita (aproximadamente 304 millones de dólares) del presupuesto estatal de 2026 para el Fondo de estabilización de precios de la gasolina y el petróleo.

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.

Nguyen Canh Binh, presidente de Alpha Books, comparte sus puntos de vista en el Foro de Publicaciones Digitales 2025 (DPS 2025) con el tema "El futuro de la industria editorial en la era digital" (Foto: VNA).

Vietnam perfecciona el ecosistema editorial en la era digital

Según el representante del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución de Vietnam, actualmente el país cuenta con 52 editoriales. En 2025, todo el sector produjo más de 51.000 publicaciones, con alrededor de 543 millones de ejemplares y accesos, y unos ingresos totales superiores a 157,69 millones de dólares.

Nueva resolución busca desbloquear el mercado de viviendas sociales

Nueva resolución busca desbloquear el mercado de viviendas sociales

La Resolución 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida recientemente con orientaciones amplias sobre la reforma institucional y el crecimiento del sector privado, está atrayendo la atención de expertos como un posible punto de inflexión capaz de eliminar los obstáculos que han frenado el mercado de viviendas sociales.