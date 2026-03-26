Visita de premier vietnamita a Rusia consolida asociación estratégica integral bilateral

Hanoi (VNA) La recién visita oficial del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a Rusia no solo contribuyó a profundizar aún más la relación tradicional y leal, sino que también reposicionó y elevó la asociación estratégica integral entre los dos países.



En particular, el viaje marcó un hito en la cooperación entre ambas naciones para garantizar la seguridad energética y desarrollar la infraestructura de transporte.



Durante su estancia del 22 al 25 del presente mes en Rusia, el premier vietnamita sostuvo conversaciones con su homólogo anfitrión, Mikhail Mishustin; se reunió con el presidente Vladimir Putin; y dialogó con la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, Valentina Matviyenko; el titular de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin y el secretario del Consejo de Seguridad, Sergey Shoigu.



En un ambiente de sinceridad y confianza, ambas partes mantuvieron intercambios sustanciales y alcanzaron un alto grado de acuerdo sobre las principales orientaciones, así como sobre medidas específicas para reposicionar y elevar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia con una visión estratégica a 100 años, cumpliendo los objetivos de desarrollo de cada país.



La viceministra de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, declaró que, durante las reuniones, los altos dirigentes de la Federación Rusa reafirmaron su apoyo y compromiso con la promoción de la asociación estratégica integral bilateral, que brinda beneficios a los pueblos y contribuye a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el presidente ruso, Vladimir Putin. (Fuente: VNA)





Expresaron su deseo y disposición de impulsar activamente la cooperación con Vietnam en todos los ámbitos, especialmente ampliar la colaboración a nuevas áreas que se ajusten a las necesidades de desarrollo de Vietnam y en las que Rusia tiene fortalezas, como las nuevas energías, la transición ecológica, la transformación digital, la atención médica y la formación de recursos humanos de alta calidad, informó Thu Hang.



«Los hechos valen más que las palabras», y durante este viaje, ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación para la construcción de una central nuclear en Vietnam. Junto con muchos proyectos anteriores, se espera que la obra en la nación indochina se convierta en un «nuevo símbolo» de la amistad entre los dos países.



En declaraciones a la prensa, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernychenko, afirmó la disposición de Rusia a ampliar la cooperación bilateral en los campos de las energías nuevas, limpia y renovables, contribuyendo a la transición ecológica y al desarrollo sostenible, como lo demuestra la reciente firma de un acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, Vladimir Vadym Petrovych Buianov, opinó que la construcción de la primera central nuclear en Vietnam satisface las necesidades del rápido desarrollo del país indochino, al proporcionar una fuente de energía estable y a largo plazo.



En los próximos tiempos, las empresas nucleares rusas participarán en el proyecto, comunicó.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y estudiantes de la Universidad Nacional de Investigación Tecnológica MISIS. (Fuente: VNA)





En el marco de su visita, el jefe del Gobierno vietnamita visitó y trabajó en destacadas instituciones económicas, científicas y educativas de Rusia; asistió al foro empresarial Vietnam-Rusia y se reunió con importantes empresarios locales.



Durante la visita, ambas partes firmaron numerosos acuerdos de cooperación en materia de energía, petróleo y gas, transporte y logística. Representantes de los Ministerios, ramas y localidades vietnamitas también sostuvieron trabajos con socios rusos para promover la coordinación en áreas como la conectividad ferroviaria, el desarrollo del metro, la colaboración agrícola, la ciencia y la tecnología, la educación, la formación, el turismo y el intercambio popular.



Uno de los objetivos principales del viaje fue promover la cooperación en el ámbito del desarrollo de infraestructuras de transporte, concretamente en lo que respecta a la conectividad ferroviaria y la construcción de ferrocarriles urbanos.



Como resultado, el primer ministro Pham Minh Chinh visitó el centro de control del metro de Moscú y conoció el funcionamiento del sistema. También trabajó con los directivos de la Corporación de Ferrocarriles Rusos para promover la cooperación en estos ámbitos.



Además, el dirigente se entrevistó con amigos tradicionales y la comunidad de residentes vietnamitas en Rusia, entre otros.



Se puede decir que con los resultados de la visita, junto con los enérgicos esfuerzos y la determinación de los Ministerios, las ramas, las localidades y las empresas de ambos países, la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia se desarrollará fuertemente en el futuro, como aportes al progreso socioeconómico de cada país en la nueva era y a la paz, la amistad y la cooperación en la región y en el mundo./.